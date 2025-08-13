Supuesto policía de civil agrede a hombre ciego en la Línea B del Metro (VIDEO)

Una usuaria de redes sociales denunció una presunta agresión que sufrió un hombre ciego en el andén del Metro Deportivo Oceanía, Línea B, la noche del domingo 10 de agosto de 2025.

El testimonio, publicado por la usuaria Vania Licona, describe que alrededor de las 10:30 p.m., al salir del tren, escuchó gritos de auxilio. Al acercarse, observó que un hombre que tenía sujetado por la espalda a un ciego, mientras dos policías presenciaban la escena sin intervenir.

Cuando uno de los elementos pidió que lo soltaran, la víctima relató que el agresor le había golpeado en el rostro provocándole sangrado, roto su mochila y amenazado con doblar o arrojar su bastón a las vías. Según el testimonio, el atacante sería un policía fuera de servicio.

De acuerdo con el testimonio de la víctima en el video, se escucha que el motivo de la agresión fue porque estaba sentado en las escaleras esperando que llegara el tren para viajar rumbo a su casa en la estación Guerrero.

Vania grabó la agresión contra el ciego y policías le negaban la salida del Metro.

Vania narró que decidió acercarse para ofrecer su ayuda, identificarse y grabar parte del incidente para proporcionar pruebas a la víctima. Sin embargo, denunció que al intentar retirarse del lugar, una oficial les prohibió la salida a ella y a su pareja bajo el argumento de que, al haber grabado, debían acudir al Ministerio Público.

Pese a su insistencia en que no podían retenerlos, la policía intentó condicionar su salida a la entrega de los videos. Después de varios minutos la pareja logró salir. Aunque la situación dejó en evidencia, según la denunciante, la actitud hostil y la falta de apoyo por parte de las autoridades presentes.

El reglamento del Metro: ¿qué dice sobre sentarse en las escaleras?

El Reglamento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) establece que por seguridad de los usuarios, no está permitido permanecer sentado en las escaleras de las estaciones. Esto busca evitar accidentes y permitir un flujo continuo de personas.

Sin embargo, especialistas señalan que estas disposiciones deben aplicarse con sensibilidad y respeto hacia personas con discapacidad, brindándoles alternativas seguras y adecuadas mientras esperan su tren.

Obstáculos que enfrentan las personas ciegas en el Metro

Para una persona ciega, desplazarse en el Metro implica retos significativos: desde la falta de guías podotáctiles en algunas estaciones, hasta usuarios que no respetan los espacios preferentes o bloquean accesos.

A ello se suma la inseguridad y, como en este caso, la posibilidad de sufrir agresiones. Organizaciones de derechos humanos han reiterado que el personal de seguridad del Metro debe recibir capacitación en inclusión y trato digno, especialmente para atender emergencias que involucren a personas con discapacidad.

Exige justicia y difusión de la agresión contra el ciego en la Línea B del Metro

Vania Licona pidió difundir el hecho para visibilizar las injusticias que enfrentan las personas con discapacidad. La publicación ha generado indignación en redes sociales, donde y reavivado el debate sobre el trato que reciben en espacios públicos.

Este caso no solo exhibe una presunta agresión física, sino también barreras institucionales que impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos en el transporte público.