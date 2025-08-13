Tal vez pensó que su apariencia elegante no causaría sospecha, pero su plan para cometer un robo no resultó. Un hombre que vestía traje en calles de Ciudad de México (CDMX) fue detenido por presuntamente asaltar a un ciudadano.

El caso ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de un supermercado, en las esquinas de las calles Lago Zurich y Lago Andromaco, de la colonia Ampliación Granada.

Ladrón en CDMX robó reloj y dinero a ciudadano

Policías de la CDMX que patrullaban por la zona fueron requeridos por un hombre de 34 años, quien denunció que un individuo le robó un reloj de pulsera y de dinero.

El ciudadano señaló a un sujeto que corría metros adelante como quien, momentos antes, lo amagó con una pistola y lo despojó de sus pertenencias. En una rápida, los policías lo alcanzaron.

Hombre detenido iba armado y con dos cartuchos útiles

El presunto responsable fue arrestado en posesión de un arma de fuego corta con la que, al parecer, despojó de un reloj de pulsera y de dinero en efectivo al hombre.

Además, el detenido traía dos cartuchos útiles, así como las pertenencias que el denunciante reconoció como de su propiedad.

El hombre, de 47 años de edad, fue detenido y presentado, junto con el arma de fuego asegurada y los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

