VIDEO: Taxi queda “flotando” al borde del abismo por un mega socavón en Calzada Vallejo, Azcapotzalco

Una imagen impactante ha puesto en alerta a los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco: un taxi quedó al borde de caer al abismo de un socavón de aproximadamente 6 metros de largo y 4 de profundidad que se abrió sobre la Calzada Vallejo, al norte de la Ciudad de México (CDMX).

El incidente, ocurrido en la colonia Industrial Vallejo, no dejó personas lesionadas, pero expuso una vez más la fragilidad de la infraestructura urbana, ya que el hundimiento fue presuntamente causado por una fuga de agua.

Este suceso no es un hecho aislado y se suma a un preocupante patrón de hundimientos que ya han afectado a otros vehículos de transporte público en la misma vialidad.

Enorme socavón desata caos en Calzada Vallejo, Azcapotzalco

El incidente ocurrió en el cruce de Calzada Vallejo y Poniente 146. El conductor del taxi logró salir a tiempo antes de que su unidad pudiera ser tragada por completo por la oquedad. La escena requirió una fuerte movilización de los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con personal de Protección Civil (SGIRPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acordonaron la zona e iniciaron las maniobras para retirar el vehículo y asegurar el área.

Protección Civil confirma socavón por fuga de agua en Azcapotzalco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que la causa aparente del socavón fue el reblandecimiento de la tierra provocado por la ruptura de una tubería de agua potable de 12 pulgadas. Esta fuga masiva habría erosionado el subsuelo hasta provocar el colapso bajo el peso del vehículo.

En Calzada Vallejo y Poniente 146, col. Industrial Vallejo, @AzcapotzalcoMx, aparentemente a consecuencia de una fuga de agua potable, se originó un socavón de aproximadamente 6 m de longitud y 4 m de profundidad.



Un vehículo que quedó en el borde fue retirado por… pic.twitter.com/AA6zvWTz5r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 11, 2025

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) ya fue notificado para atender la avería y colaborar en la reparación del hundimiento.

Este no es el primer socavón que causa problemas en la misma Calzada Vallejo. Apenas unas semanas atrás, a la altura de Poniente 152, otro hundimiento provocó la caída de dos vehículos de transporte público en incidentes separados.