La policía de Los Ángeles mantiene una intensa búsqueda para localizar a una mujer identificada como Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura, mujer acusada de estafar a decenas de hombres millonarios a través de citas en línea. Las autoridades la describen como la moderna “viuda negra” de Los Ángeles: experta en seducción, engaño y robo.

¿Quién es la misteriosa “viuda negra” de California?

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Mia Ventura, mujer de 27 años y origen israelí, utilizaba plataformas de citas y redes sociales para contactar a hombres mayores con alto poder adquisitivo.

Luego de ganar su confianza, los visitaba en sus residencias a bordo de vehículos de lujo, como un Porsche negro o un Mercedes-Benz blanco.

WANTED: Penthouse pet "Mia Ventura"



She's not missing — she's on the run.

L.A. County Sheriffs say she targets older men on dating apps, earning their trust… then cleans them out.



Aliases: Adva Lavie, Shoshana, Shana

Height: 5'7″ | 104 lbs | Brown hair | Brown eyes



Known… pic.twitter.com/4fn6OKr60f — Jake (@JakeCan72) October 11, 2025

Días después, Adva Lavie regresaba a las propiedades cuando los hombres no estaban y se robaba joyas, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, entre otros artículos de valor. Si algún vecino la veía, ella se presentaba como “la novia” o “compañera sentimental” de la víctima.

Adva Lavie: una historia de múltiples identidades y un oscuro pasado

Conforme a los investigadores, Adva Lavie ha utilizado múltiples alias, entre ellos Mia Ventura, Shoshana y Shana, lo que ha dificultado su rastreo.

Su historial en Israel revela que fue soldado en las Fuerzas de Defensa de Israel, azafata en una aerolínea y recientemente, modelo erótica en la plataforma “HoneyDrip”, una que es similar al conocido OnlyFans. Esta joven también apareció en una edición de la revista Penthouse, justo en donde presumía su pasado militar.

Actualmente, Mia Ventura se encuentra en libertad bajo fianza por otro caso, mientras las autoridades estadounidenses recopilan testimonios de más de una decena de víctimas.

¡La fugitiva que habló antes de desaparecer! En una breve entrevista con el Daily Mail, la joven negó todas las acusaciones, además de que aseguró que era víctima de una “venganza personal” de una poderosa expareja.

Si haces enojar a alguien con muchos contactos, puede arruinarte la vida. Mía Ventura

La policía de Los Ángeles ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Adva Lavie, es descrita como una mujer de 1.70 metros, cabello y ojos castaños, de complexión delgada; ¿se trata de una experta manipuladora o de una mujer perseguida injustamente?