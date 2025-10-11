Marcha lenta en las líneas 2, 3 y 5 del Metro CDMX por presencia lluvia

Debido a la presencia de lluvia en varias zonas de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado la marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12.

Esta medida busca reducir la velocidad de los trenes para garantizar que el trayecto sea seguro para los usuarios. Se exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones en sus tiempos de traslado.