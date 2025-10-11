Logo InklusionSitio accesible
Marcha lenta en las líneas 2, 3 y 5 del Metro CDMX por presencia lluvia

Sigue en tiempo real las actualizaciones que traemos para ti sobre el avance, retrasos o marcha de las 12 líneas del Metro CDMX hoy sábado 11 de octubre 2025.

Escrito por: Ollinka Méndez
Avance del Metro CDMX hoy.
Sigue el minuto a minuto del avance de las 12 líneas del Metro CDMX este sábado.|Metro CDMX

Evita complicaciones a la hora de tus viajes en el Metro CDMX y mantente actualizado con nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas.

Desde las primeras horas de este sábado ha sido constante la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, es por eso que ahora, las líneas 2, 3 y 5 implementan marcha de seguridad.

Tres líneas del Metro CDMX con marcha de seguridad por lluvia

Debido a la presencia de lluvia en varias zonas de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado la marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12.

Esta medida busca reducir la velocidad de los trenes para garantizar que el trayecto sea seguro para los usuarios. Se exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

