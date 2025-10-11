Marcha lenta en las líneas 2, 3 y 5 del Metro CDMX por presencia lluvia
Sigue en tiempo real las actualizaciones que traemos para ti sobre el avance, retrasos o marcha de las 12 líneas del Metro CDMX hoy sábado 11 de octubre 2025.
Evita complicaciones a la hora de tus viajes en el Metro CDMX y mantente actualizado con nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas.
EN VIVO
Desde las primeras horas de este sábado ha sido constante la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, es por eso que ahora, las líneas 2, 3 y 5 implementan marcha de seguridad.
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y 5. Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2025
Tres líneas del Metro CDMX con marcha de seguridad por lluvia
Debido a la presencia de lluvia en varias zonas de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado la marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12.
Esta medida busca reducir la velocidad de los trenes para garantizar que el trayecto sea seguro para los usuarios. Se exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones en sus tiempos de traslado.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 9 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2025
Toma previsiones.