Cae “El Griego” en Quintana Roo: líder criminal internacional buscado por Europol e Interpol
El “Griego” era buscado por Europol y contaba con ficha roja de Interpol, además de una orden de arresto vigente en Suecia.
En un operativo de inteligencia internacional que marca un nuevo golpe al crimen organizado, autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, un ciudadano europeo señalado por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.
Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de Quintana Roo detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis "N", alias "El Griego", buscado por…
— Omar H Garcia Harfuch, October 11, 2025
De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura se logró tras una investigación conjunta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo del Gobierno de Quintana Roo.