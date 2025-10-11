Posible feminicida en serie: Vinculan a proceso a Nelson, sanguinario líder del Tren de Aragua en México

Un juez de control de la Ciudad de México (CDMX) ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, el venezolano identificado como el principal líder en México de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”. El juzgador le impuso la medida de prisión preventiva, por lo que enfrentará su proceso en reclusión.

La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) lo imputó inicialmente por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, pero la investigación más grave en su contra es por ser el presunto autor intelectual y material de diversos feminicidios de jóvenes venezolanas.

¿Qué está pasando con “Nelson”, líder del Tren de Aragua en México?

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existen elementos suficientes para procesar a “Nelson” por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Además, se informó que su presunto colaborador, Marcos Gabriel “N”, también fue vinculado a proceso por las 150 dosis de droga que se le encontraron al momento de su captura.

El terror del Tren de Aragua: esto es lo que hacen en México

El “Tren de Aragua” es una violenta organización criminal originaria de Venezuela, que ha sido designada como organización terrorista por Estados Unidos. En México, esta célula se ha dedicado a una amplia gama de delitos de alto impacto, consolidándose como una de las principales generadoras de violencia.

Según las investigaciones de las autoridades mexicanas, sus principales actividades son:



Trata de personas: Con un enfoque en la explotación sexual de mujeres, muchas de ellas de origen extranjero.

Con un enfoque en la explotación sexual de mujeres, muchas de ellas de origen extranjero. Feminicidio: Se les investiga como autores intelectuales y materiales de los asesinatos de varias de las mujeres que explotaban.

Se les investiga como autores intelectuales y materiales de los asesinatos de varias de las mujeres que explotaban. Extorsión, secuestro y homicidio.

Narcomenudeo: Venta y distribución de narcóticos.

Su zona de operación abarcaba un corredor estratégico que incluye Puebla, Morelos, el Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

La detención de “Nelson” y dos de sus principales operadores se concretó el pasado fin de semana en la alcaldía Iztacalco, tras un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas.

Junto al líder, fueron capturados Lucas Alberto Vielma Rojas, su presunto brazo derecho, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo. Sobre ellos ya pesaban órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, delitos que sustentaron la investigación que llevó a su captura.