Mientras Dormía| Llegan más de 10 mil peregrinos a la CDMX

La madrugada de este sábado estuvo marcada por una combinación de incidentes de tráfico y la llegada de una multitudinaria peregrinación a la capital del país. Los servicios de emergencia atendieron dos accidentes vehiculares en distintos puntos de la ciudad, mientras que las autoridades de seguridad custodiaron la entrada de miles de fieles a la Basílica de Guadalupe. Aquí lo ocurrido Mientras Dormía.

Dos heridos tras volcadura de automóvil en Iztacalco

Alrededor de las tres de la mañana, se registró la volcadura de un automóvil particular. El conductor del vehículo compacto, quien circulaba a una velocidad excesiva, perdió el dominio de la unidad, lo que resultó en el coche invertido sobre los carriles centrales de Río Churubusco. El percance ocurrió a la altura de la calle Tezontle, en la colonia Gabriel Ramos Millán de la alcaldía Iztacalco.

Al lugar se movilizaron diversos equipos de auxilio. Personal de Bomberos de la Ciudad de México intervino para reincorporar el vehículo a su posición normal.

Alrededor de las 5:00 de la mañana de este sábado ocurrió una volcadura en carriles centrales de Churubusco a la altura de Tezontle en la alcaldía Iztacalco.



Vía: @Fher_Torito pic.twitter.com/Cqq1w4xjex — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Paralelamente, los servicios de paramédicos brindaron atención al conductor y a su acompañante, quienes afortunadamente solo presentaron contusiones menores. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargaron de acordonar el área para permitir las labores de rescate. Finalmente, una unidad especializada se encargó de retirar el automóvil siniestrado, lo que obligó al cierre temporal de los carriles de la vía durante la ejecución de las maniobras.

Choque entre 2 autos en la San Rafael deja a mujer con lesiones

Casi simultáneamente, los servicios de emergencia se trasladaron a la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se reportó un choque entre dos vehículos. La colisión tuvo lugar en la confluencia de las calles Serapio Rendón y Maestro Antonio Caso. En el incidente estuvieron involucrados un automóvil de color gris y una camioneta blanca.

Se registró un choque entre dos vehículos particulares en la Colonia San Rafael alcaldía Cuauhtémoc.



El incidente ocurrió durante la madrugada de este sábado.



Vía: @Fher_Torito pic.twitter.com/NM0j5A0b0h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Personal de Protección Civil y paramédicos de la alcaldía brindaron asistencia médica a una mujer, quien resultó con lesiones leves. El auto particular de tonalidad gris terminó subido sobre una jardinera. Se indicó que los conductores implicados permanecieron en el sitio del accidente, a la espera de la llegada de sus respectivas aseguradoras.

Más de diez mil peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe en su caminata anual

En un evento que movilizó a gran parte de la ciudad, más de diez mil peregrinos llegaron a la capital como parte de su caminata anual a pie. Estos feligreses, todos varones, provenían de varias localidades de la región de Morelia, incluyendo Ciudad Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro y Zinapécuaro. El grupo realiza esta muestra de devoción todos los años; una peregrinación similar, pero exclusiva para mujeres, se lleva a cabo en agosto.

Durante la madrugada de este sábado, más de 10 mil peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe procedentes de Michoacán e Hidalgo.



Vía: @Fher_Torito pic.twitter.com/6PhqQdaoQs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Motivados por su fe, los caminantes arribaron al recinto guadalupano con el propósito de agradecer o cumplir mandas. Durante su trayecto por la Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron a los peregrinos, implementando cierres viales temporales para garantizar su seguridad y facilitar su avance. Se tiene previsto que los devotos asistan a una misa en el atrio de la “Morenita del Tepeyac” antes de emprender el retorno a sus lugares de origen.

