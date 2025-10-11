Megaoperativo en GAM y Azcapotzalco desmantela dos “narcotienditas"; llegaron militares y policías de CDMX

En una ofensiva coordinada contra el narcomenudeo en el norte de la Ciudad de México (CDMX), un megaoperativo de fuerzas federales y capitalinas culminó con la detención de cuatro hombres y el desmantelamiento de dos presuntos puntos de venta de droga en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM) y Azcapotzalco.

La acción, que se derivó de denuncias ciudadanas, resultó en el aseguramiento de casi 600 dosis de marihuana y cocaína. Además, el operativo, confirmado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez, fue ejecutado por un equipo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

¿Cómo dieron con las “narcotiendas”? Así fue el mega operativo en la GAM y Azcapotzalco

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación se inició gracias a varios reportes ciudadanos que alertaban sobre la venta de droga en las colonias Nueva Atzacoalco (GAM) y Santa María Malinalco (Azcapotzalco).

Tras labores de inteligencia y vigilancia, las autoridades identificaron dos domicilios que eran utilizados como puntos de almacenamiento y venta, por lo que un Juez de Control liberó las órdenes de cateo correspondientes.

Resultado de trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto en seguimiento a denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM y @AzcapotzalcoMx.



Fueron detenidos… pic.twitter.com/ZO7W27MyXE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 11, 2025

Cateos simultáneos en CDMX: Golpe en GAM y Azcapotzalco

En un despliegue coordinado, las fuerzas de seguridad intervinieron los dos inmuebles de manera simultánea, obteniendo los siguientes resultados:



En la Calle 311 (Col. Nueva Atzacoalco, GAM): Fue detenido un hombre de 53 años y se aseguraron 175 envoltorios de cocaína y 28 bolsitas de marihuana.

Fue detenido un hombre de 53 años y se aseguraron 175 envoltorios de cocaína y 28 bolsitas de marihuana. En la calle Cuatotonque (Col. Santa María Malinalco, Azcapotzalco): Se detuvo a tres hombres de 59, 48 y 27 años, y se decomisaron 400 bolsitas con marihuana.

Los cuatro hombres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por delitos contra la salud.

“Se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional”, señaló la SSC CDMX en un comunicado.

Ambos inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones y desarticular por completo a esta célula delictiva.