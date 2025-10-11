Marchas hoy: Guía completa al 11 de octubre | 9 concentraciones en CDMX

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 11 de octubre de 2025, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios y posibles afectaciones viales para evitar contratiempos en tus traslados.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las principales movilizaciones y marchas en CDMX, para que te sea más fácil planear tu camino este segundo sábado del mes.