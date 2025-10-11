Marchas hoy: Guía completa al 11 de octubre | 9 concentraciones en CDMX
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO acerca de las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 11 de octubre de 2025.
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 11 de octubre de 2025, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios y posibles afectaciones viales para evitar contratiempos en tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las principales movilizaciones y marchas en CDMX, para que te sea más fácil planear tu camino este segundo sábado del mes.
EN VIVO
Neblina en carretera Picacho-Ajusco
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informa sobre la presencia de neblina sobre la carretera bulevar Picacho -Ajusco (Xalatalco -Ajusco), del km 37 al km 39.
#TómaloEnCuenta 🌫️⚠️ Encontrarás neblina sobre la carretera Blvd. Picacho -Ajusco (Xalatalco -Ajusco), del km 37 al km 39.
📹 #OjosDeLaCiudad
📲#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 11 de octubre de 2025
Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 6 de septiembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 9 concentraciones y 28 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 11 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/Fycy7mP1P0