Hiere en un tiroteo a un policía, huye, lo ubican horas después, desata otra balacera y es abatido en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre una jornada crítica en Coahuayana, donde un delincuente armado identificado como Adalberto M. desató una serie de ataques armados que mantuvieron en alerta a las corporaciones de seguridad. Primero, hirió a un Policía de Investigación en un tiroteo, obligando a una movilización aérea de emergencia para salvarlo; horas después, mientras era buscado, el agresor volvió a abrir fuego, provocando una segunda balacera que culminó con su abatimiento.

Coahuayana se sacude por nueva balacera mientras la policía despliega operativo en Michoacán

De acuerdo con la FGE, todo comenzó en un domicilio de la localidad de El Camalote, donde Adalberto M. habría agredido a su hermano. Personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán acudió a realizar las primeras diligencias, pero al llegar al sitio fueron atacados con disparos de arma de fuego, lo que dejó a un agente lesionado.

El impacto del ataque obligó a solicitar apoyo inmediato; el Policía de Investigación herido fue trasladado en helicóptero a un hospital del municipio de Charo, donde recibió atención de emergencia. La agresión detonó una búsqueda coordinada entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal.

Las corporaciones, divididas por sectores, rastrearon caminos, brechas y puntos cercanos al lugar inicial de la agresión.

Segundo ataque armado y desenlace fatal: balacera entre policía y agresor en Michoacán

Horas más tarde, durante el despliegue táctico, las autoridades localizaron al presunto agresor, quien nuevamente abrió fuego contra los elementos de seguridad. Las corporaciones repelieron la agresión siguiendo los protocolos establecidos y, durante el intercambio, Adalberto M. fue abatido.

La Fiscalía informó que se mantienen las actuaciones correspondientes para la identificación oficial y la entrega del cuerpo a sus familiares.

El operativo cerró tras confirmar que no había más riesgo para la población, aunque las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer totalmente el caso.