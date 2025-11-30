Tragedia en el Edomex: Accidente en carretera Chalma deja caos vial, peregrinos heridos y dos víctimas

La mañana de este domingo 30 de octubre se desató una alerta en la carretera Chalma, cuando un accidente fatal provocó caos vial, tráfico detenido y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. La tragedia ocurrió en territorio del Edomex, donde una unidad que trasladaba a peregrinos impactó de frente contra un autobús de pasajeros, dejando un escenario crítico.

Fatal accidente en carretera Chalma desata emergencia y caos vial en el Edomex

De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente se registró en la zona conocida como El Ahuehuete, un punto estrecho de la carretera Chalma por donde este fin de semana circulaban cientos de peregrinos rumbo al santuario.

Las primeras versiones señalan que la combi habría invadido el carril contrario en un tramo de visibilidad reducida, lo que derivó en el choque frontal. El impacto dejó destrozada la parte frontal de ambas unidades y lanzó a los cuerpos de emergencia a una operación contrarreloj para retirar fierros, liberar a lesionados y estabilizar a los más graves.

Accidente entre unidades deja saldo fatal en la carretera Chalma del Edomex

El saldo preliminar confirma al menos dos personas sin vida y más de una veintena de heridos, varios de ellos peregrinos que quedaron atrapados tras el accidente.

Ambulancias del Edomex y unidades municipales realizaron traslados a hospitales cercanos, mientras la zona fue acordonada para permitir maniobras de rescate y el ingreso de equipos especializados.

"En el lugar trabajan de manera coordinada las UMPCyB de Ocuilan, Malinalco, Joquicingo, Tenancingo, Rayón, Tenango del Valle y Tianguistenco, junto con Policía Estatal y Municipal, Relámpagos, SUEM y esta Coordinación de Protección Civil del Estado de México", detalló Protección Civil del Edomex.

🚨 Accidente en la carretera a #Chalma



Una combi con peregrinos invadió un carril prohibido y chocó de frente contra un autobús en Ocuilan.



La carretera Chalma permaneció cerrada durante horas, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos entre los miles de peregrinos que utilizan esta ruta durante las celebraciones religiosas.

Autoridades del Edomex informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, revisar las condiciones mecánicas de la combi involucrada y verificar si contaba con permisos válidos para el transporte de peregrinos.

Peritos de la Fiscalía mexiquense realizaron los análisis en el punto del accidente, mientras personal de tránsito del Edomex coordinó el desvío de vehículos para aliviar el tráfico acumulado.

Hasta ahora, los trabajos continúan en la zona para restablecer la circulación completa en la carretera Chalma, una de las más transitadas por peregrinos en esta temporada.