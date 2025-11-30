Fiscalía investigará omisión en denuncia de presunta violación de menor indígena en Puebla

La Fiscalía Puebla abrió una línea interna de investigación para esclarecer por qué la denuncia de una menor indígena de 11 años no fue recibida de forma inmediata en Huauchinango, luego de que el personal ministerial informó que no contaba con un traductor náhuatl, requisito indispensable para procesar su testimonio.

Fiscalía de Puebla investigará por qué no se atendió de inmediato la denuncia de menor indígena

La institución confirmó que revisará cada fase de actuación para determinar si hubo demora injustificada y garantizar que no se repita una situación similar.

De acuerdo con la Fiscalía Puebla, la falta de un traductor náhuatl provocó que la denuncia no avanzara durante las primeras horas, pese a la urgencia del caso y a la condición de vulnerabilidad de la menor indígena.

Una vez que el hecho se difundió públicamente, la institución aceleró protocolos y generó medidas de resguardo para la niña y su familia, mientras se reunían los elementos necesarios para continuar con las indagatorias.

Una niña de 11 años, víctima de abus0 s3xual, tuvo que viajar más de 2 horas desde Pahuatlán hasta Huauchinango para denunciar… El Ministerio Público se negó a recibirla porque habla náhuatl y no había traductor certificado. Fue hasta el 26 de noviembre que pudo declarar con intérprete. Hoy la Fiscalía anunció la detención del presunto responsable, un hombre de 32 años. La justicia no puede depender de un idioma.

Cronología: Menor quiso denunciar violación en Puebla; no la pudieron atender por hablar náhuatl

La menor indígena viajó con su madre y su abuela desde la comunidad de Atla hasta Huauchinango para presentar la denuncia por agresión sexual. Tras cuatro horas de camino, se encontraron con la limitación del Ministerio Público: sin un traductor náhuatl disponible, el personal aseguró que no podía comenzar la carpeta de investigación.

A pesar de la gravedad del caso, la familia quedó en un vacío institucional durante las primeras horas. Sin un traductor náhuatl disponible y sin respaldo inmediato de las autoridades municipales de Pahuatlán, una región con amplia población originaria, la menor indígena y sus acompañantes no pudieron formalizar la denuncia.

Aprehende la Fiscalía General del Estado en Huauchinango a presunto responsable de violación equiparada en agravio de una menor.#FiscalíaInforma: https://t.co/WSaTfdm4ML pic.twitter.com/OpZUs4PAwd — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) November 28, 2025

Tras hacerse viral el caso y causar indignación en redes sociales, la Fiscalía Puebla tomó cartas en el asunto, trasladándose a la familia al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, donde la menor indígena recibió acompañamiento psicológico, médico y de trabajo social.

Fue hasta el 25 de noviembre cuando, con apoyo de un traductor náhuatl de Pahuatlán, se retomó la denuncia formalmente.

Con los testimonios recabados, la Fiscalía Puebla obtuvo la orden de aprehensión contra Eduardo "N”, señalado como presunto responsable. Elementos ministeriales lo detuvieron en Huauchinango y lo pusieron a disposición para continuar con el proceso penal.