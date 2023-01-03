Abren cantina de vaqueros mexicanos en Bosnia y Herzegovina

Cerca del río Trebizat, ubicado en las inmediaciones del municipio de Capljina, en Bosnia y Herzegovina se construyó un rancho de vaqueros indios único, en el espíritu del Salvaje Oeste, donde se construyó la cantina de vaqueros mexicanos.

Se abrió la primera cantina de vaqueros mexicanos en la región, donde el dueño vive su sueño, sin estrés.

Despertar junto al río, en la naturaleza

Para Tihomir Susac nacido en Capljina, despertar junto al río, la naturaleza y los animales domésticos en un rancho decorado al estilo vaquero es lo más hermoso que dice que puede permitirse.

Empezó a trabajar en ello hace cinco años. Después de perder su trabajo, decidió hacer realidad el sueño de su infancia, dice.

“de niño me encantaba el estilo western, leía muchas novelas de vaqueros, veía películas y empecé espontáneamente, primero se construye la cabaña, vienen amigos, encienden una fogata, se quedan a dormir, sienten este soplo de la naturaleza, externa Tihomir Susac.

Cabaña, tienda india y cantina de vaqueros mexicana

Además de la cabaña, construyó una tienda india tradicional y una cantina mexicana. Tihomir Susac dice que realizó exhibiciones de indios vaqueros con materiales naturales, como hachas, flechas y arcos, entre otros.

Tihomir Susac subraya que tiene tomohawks de indios, de hierro y también los hay de piedra original, con instrumentos de mediados del siglo XVIII que se usaban para la caza, y luego lamentablemente en defensa contra los blancos y la ocupación de su territorio, subrayó.

En la cantina mexicana lo acompañan sus fieles amigos

En la cantina de vaqueros mexicanos lo acompañan sus fieles amigos, “Sara” la yegua, “Poncho” el burro, “Gringo” el gato y “El Toro” el perro. Y también elabora platos de forma tradicional a partir de la agricultura ecológica.

“para hoy hay frijoles para el almuerzo, tengo algunos amigos aquí, todo se hace de forma natural, solo comida natural casera sin químicos ni venenos, cocinamos frijoles, goulash, Hercegovina rastika, expone Tihomir Susac.

Tihomir dice que esta cantina mexicana que construyó es la primera, no solo en Bosnia y Herzegovina sino también en la región, la cual se ha convertido en un lugar de reunión para todos aquellos que quieren revivir y experimentar el espíritu del Lejano Oeste, al menos por un momento.