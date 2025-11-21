“Voy a ir por ti y tu bebé”: operativo del ICE aterroriza a madre mexicana y sus 4 hijos en Nueva York

Lo que debía ser una mañana normal para Jennifer, una madre mexicana que vive en Queens, Nueva York, se convirtió en una pesadilla cuando, el pasado 13 de noviembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron violentamente en su departamento sin presentar ninguna orden judicial.

Armados y gritando insultos, los oficiales del ICE entraron a su hogar mientras ella estaba con sus cuatro hijos menores.

Videos compartidos por redes sociales, muestran cómo los agentes gritaban: “¡Levanta las malditas manos, estúpida!... ¡Ven aquí!”, mientras Jennifer intentaba proteger a su bebé y a los otros tres menores. “¡Tengo a mi bebé! ¡Tengo a mis hijos aquí! ¡¿Qué demonios?!”, se escucha responder a la mujer en medio del caos. Las amenazas continuaron: “Si no vienes voy a ir por ti y por tu bebé”, advirtió uno de los oficiales.

De acuerdo con Jennifer, los agentes abrieron la puerta a la fuerza , la sacaron de la cama y la interrogaron sobre el paradero de dos primos suyos.

Pese a que negó tener información, las intimidaciones se extendieron por casi una hora, incluyendo advertencias de llamar a Servicios Infantiles para quitarle a sus hijos si no cooperaba.

Bajo presión, Jennifer llamó a una prima con quien no hablaba desde hacía años y le rogó que se entregara. Ella accedió, prometiendo hacerlo en los próximos días, aunque los agentes advirtieron que regresarían si no cumplía.

Hasta el momento, ICE no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el operativo ni sobre las acusaciones de uso excesivo de fuerza y violaciones de procedimiento.

La familia continúa esperando respuestas, mientras el caso revive preocupaciones sobre prácticas irregulares en operativos contra migrantes indocumentados en Estados Unidos.

¿Qué es el ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y de investigar delitos vinculados con seguridad fronteriza, comercio y aduanas.

Sus funciones incluyen localizar y detener a personas que violan leyes migratorias, ejecutar deportaciones y realizar investigaciones sobre tráfico de personas, contrabando y otros delitos transnacionales.