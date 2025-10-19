¡Emergencia en aeropuerto de Hong Kong! Avión sale de la pista y cae al mar; hay desaparecidos

Un trágico accidente ocurrió la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, cuando un avión de carga de Emirates procedente de Dubái se salió de la pista norte durante el aterrizaje, impactando contra un vehículo de servicio terrestre y cayendo parcialmente al mar.

Avión en Hong Kong sale de la pista: Todo lo que se sabe al momento

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana (hora local), cuando el vuelo EK9788, un Boeing 747 de carga, no logró detenerse a tiempo tras el aterrizaje.

La aeronave habría golpeado un vehículo que circulaba en tierra antes de deslizarse hacia las aguas adyacentes a la pista norte.

Los reportes iniciales indican que el impacto fue tan fuerte que el vehículo terrestre fue arrojado al mar. En él viajaban dos trabajadores del aeropuerto: uno de 30 años murió y otro, de 41, fue trasladado de urgencia al Hospital North Lantau, donde su estado de salud se mantiene reservado.

Afortunadamente, los tripulantes del avión resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades aeroportuarias.

🇭🇰 | AHORA: Un avión de carga 747 se salió de la pista en el aeropuerto de Hong Kong y cayó al mar. pic.twitter.com/0frQNtU43z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 19, 2025

Cierran pista en aeropuerto de Hong Kong por accidente

El Servicio de Vuelo del Gobierno de Hong Kong desplegó helicópteros y equipos de rescate para apoyar las labores en el mar y en la zona del impacto. La pista norte del aeropuerto fue cerrada temporalmente, lo que podría generar retrasos y cancelaciones de vuelos durante las próximas horas.

De acuerdo con medios locales, se investiga si el accidente fue causado por condiciones meteorológicas adversas, un fallo técnico o un error humano. La Autoridad de Aviación Civil de Hong Kong ha iniciado una investigación formal para esclarecer las causas exactas del siniestro.

El aeropuerto continúa operando parcialmente mientras se realizan las maniobras para recuperar la aeronave y retirar los escombros del vehículo. Se espera un informe preliminar de las autoridades en las próximas horas.