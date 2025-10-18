¡Fatal volcadura! Una tragedia vial sacudió el noreste de Brasil durante la pasada noche, cuando un autobús intermunicipal se accidentó en una carretera del estado de Bahía, dejando al menos 15 muertos y más de 20 heridos, según informaron las autoridades locales.

¿Qué pasó en Teixeira de Freitas? De acuerdo con el Departamento de Carreteras Federales (PRF), el accidente ocurrió en un tramo de la “BR-101”, cerca del municipio de Teixeira de Freitas, cuando el conductor perdió el control de la unidad de transporte, luego de una posible falla mecánica. El autobús de pasajeros, que llevaba más de 30 personas, se dirigía desde Eunápolis hacia Salvador, capital del estado.

Um acidente grave com um ônibus deixou 15 mortos e 17 feridos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17).



¿Qué se sabe sobre las víctimas de la volcadura del autobús en Brasil?

Entre las víctimas fatales hay mujeres, hombres, además de menores de edad, reportaron medios locales como O Globo y Folha de S.Paulo. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a varios pasajeros atrapados entre los restos de la unidad siniestrada.

El Cuerpo de Bomberos Militar de Bahía confirmó que más de diez ambulancias participaron en el operativo de emergencia, además de que los heridos fueron trasladados a hospitales regionales de Teixeira de Freitas y Eunápolis. Fotografías difundidas por la prensa muestran el autobús completamente volcado a un costado de la carretera, con parte de la carrocería destruida.

GRAVE ACIDENTE: ÔNIBUS TOMBA NA BR-423 COM MAIS DE 30 PESSOAS E DEIXA 15 MORTOS; VEJA VÍDEO

Autoridades investigan las causas del accidente de autobús en Brasil

La Policía Federal de Carreteras informó que una investigación fue abierta para determinar las causas del siniestro. De manera preliminar, se sospecha que una falla en el sistema de frenos o exceso de velocidad en una curva pronunciada podrían haber provocado el vuelco.

Brasil, un país marcado por los accidentes viales

Cabe decir que Brasil se ubica entre los países con mayor número de accidentes de tránsito en América Latina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 30 mil personas mueren en las carreteras brasileñas.

Esta nueva tragedia reabre el debate acerca de la seguridad del transporte terrestre en el país y la necesidad de mayores controles sobre los vehículos que cubren trayectos interurbanos; ¿podría haberse evitado esta tragedia con mejores medidas de seguridad vial?

