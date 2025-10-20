Día de Muertos 2025: Fecha y horario del Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto en CDMX

¿Un pancito para el frío? Regresa el tradicional Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025, considerado uno de los más grandes durante la temporada de Día de Muertos, en la Ciudad de México (CDMX).

Este evento se ha convertido en una cita obligada para quienes disfrutan del café caliente, el chocolate artesanal y los panes de muerto de diferentes sabores, pero ¿cuándo se realiza?

¿Dónde y qué hora es el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto?

Con más de 100 expositores, los asistentes podrán probar y comprar panes tradicionales y rellenos, y hasta opciones veganas y sin azúcar, acompañados de café y chocolate de distintas regiones de México.

La cita es este sábado 25 y 26 de octubre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán.

Para que no haya pierde, la sede se localiza muy cerca de la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro. Además, la entrada es libre, y apto para toda la familia.

¿Qué otros eventos habrá por Día de Muertos en CDMX?

Este festival forma parte de las celebraciones del Día de Muertos, que incluyen 414 actividades gratuitas en las 16 alcaldías de la capital. Entre los eventos más destacados se encuentran:



Ofrenda Monumental en el Zócalo: Del 25 de octubre al 2 de noviembre

Del 25 de octubre al 2 de noviembre Desfile de las Catrinas en Chapultepec:

Mega clase de aeróbicos “Muero por bailar”: Jueves 30 de octubre en el Zócalo

Para culminar unas de las tradiciones más importantes del país, el sábado 1 de noviembre se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos, que recorrerá desde la Puerta de los Leones hasta el Zócalo, consolidándose como uno de los eventos culturales más vistosos de la ciudad.

Además, en los distintos festivales y ferias de la ciudad se podrán encontrar artesanías, altares y bebidas tradicionales como mezcal, tequila y “mosquitos”, ideales para disfrutar en familia o con amigos.