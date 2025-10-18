Cámara capta el brutal choque en Santa Catarina: auto y un camión se estrellan de frente en Brasil

Un choque frontal entre un auto y un camión dejó un saldo de una persona muerta, además de dos heridas, en un siniestro ocurrido en la carretera que conecta a las localidades de Indaial y Rodeio, en el Valle del Itajaí, estado de Santa Catarina, en Brasil.

Este fatal accidente en Brasil fue captado por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la vía, y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la violencia del siniestro.

¿Cómo ocurrió el choque frontal en la carretera de Brasil?

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Indaial, uno de los vehículos involucrados invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión de carga que circulaba en sentido opuesto sobre la carretera brasileña.

Luego del impacto frontal, el camión perdió el control, volcó y terminó bloqueando ambos sentidos de la carretera. El auto blanco, donde viajaba la persona que murió, quedó completamente destruido.

Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo del conductor, que murió instantáneamente a causa del golpe. Dos personas más resultaron heridas, entre ellas el chofer del camión, y fueron trasladadas con lesiones graves al Hospital Beatriz Ramos, en la ciudad de Indaial.

Video muestra el momento exacto del choque en carretera de Brasil

En el video difundido por medios locales como NSC Total y G1 Santa Catarina, se observa el instante en que el automóvil pierde el control y se cruza de carril, impactando directamente contra el camión.

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas del siniestro, pero no se descarta que el exceso de velocidad o una distracción al volante como factores determinantes de este siniestro.

El Departamento de Tránsito de Santa Catarina (DETRAN-SC) exhortó a los conductores a extremar precauciones, especialmente en carreteras con curvas pronunciadas y alto flujo de camiones, como la ruta entre las localidades de Indaial y Rodeio.

Los equipos de limpieza y remoción de escombros trabajaron por más de dos horas para restablecer la circulación en la zona. Esta nueva tragedia en Brasil, se suma a los múltiples accidentes registrados en el sur del país durante el último mes; ¿qué medidas se necesitan para frenar la ola de siniestros viales que siguen cobrando vidas en las carreteras del país?