Mujer con psicosis desaparece en Montemorelos, Nuevo León; la buscan desde el 2 de noviembre

La desaparición de Yadira Marisol Mendoza Don Juan, una mujer de 45 años con diagnóstico de psicosis, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de Montemorelos, Nuevo León.

Desde el 2 de noviembre de 2025, no se sabe nada de su paradero, lo que ha encendido las alarmas debido a su condición de salud mental y al riesgo que enfrenta si no recibe atención especializada.

¿Qué se sabe de la desaparición de Yadira Mendoza en Nuevo León?

De acuerdo con el reporte oficial, Yadira Marisol fue vista por última vez en la colonia Zaragoza, en el municipio de Montemorelos. Al momento de su desaparición, vestía una blusa amarilla y pantalón blanco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), solicitando el apoyo de la población para dar con su paradero. La prioridad, señalaron, es garantizar su integridad física y emocional.

Las autoridades describen a Yadira como una mujer de cabello castaño oscuro y lacio, tez blanca, ojos cafés claros, de complexión delgada y estatura aproximada de 1.58 metros.

El llamado a la ciudadanía es urgente, pues su diagnóstico de psicosis podría dificultar que pida ayuda o se oriente correctamente por sí misma, aumentando el riesgo de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Convocan brigada ciudadana para buscar a Yadira en Nuevo León

Ante la angustia que ha provocado su desaparición, familiares y vecinos han convocado a una brigada de búsqueda ciudadana que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a partir de la mañana en la plaza principal de Montemorelos.

La convocatoria se ha difundido a través de redes sociales, donde decenas de personas han expresado su solidaridad y disposición para participar.

Números para reportar personas desaparecidas en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León pide que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a los teléfonos 81 20 20 44 11 del GEBI o 81 19 90 38 73 de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado.

Cada minuto cuenta, y su pronta localización podría ser clave para resguardar su vida y su salud.