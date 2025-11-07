Fue contactada por un videojuego y desapareció: buscan a Lucero Encino en Zapopan

Una familia en Zapopan, Jalisco, ha vivido días de angustia. Su hija, Lucero Alejandra Encino Rodríguez, de 18 años, está desaparecida desde el 27 de octubre de 2025, tras tener contacto con un hombre que conoció por un videojuego en línea.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó la ficha para encontrarla. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la joven fue vista por última vez en la colonia La Coronilla, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Lucero Encino dejó de contestar mensajes y llamadas

Olivia Rodríguez, su mamá, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) Jalisco, que la última vez que la vio fue después de que Lucero se fue a clases. La joven es estudiante de la Escuela Preparatoria No. 8 de la Universidad de Guadalajara, plantel que se sumó a la búsqueda de la alumna.

Sin embargo, nunca se imaginó que su hija no volvería a casa. Su familia, preocupada porque no volvía, al contactarla se dio cuenta de que Lucero Encino ya no respondía llamadas ni mensajes en su teléfono celular.

Incluso, sus redes sociales fueron eliminadas y todos los contactos fueron bloqueados; algo que causó más extrañeza y preocupación.

"Ese día fue el último, ya no tuve nada de contacto con ella. Fuimos bloqueados todos, no pudimos comunicarnos con ella", relató la señora Olivia Rodríguez.

Joven Lucero Encino fue manipulada por un videojuego, dice su mamá

Información recabada por la familia de la joven, habría conocido a través de un videojuego en línea a un hombre de quien solo se sabe que se llamaría Chris, con quien supuestamente tenía una aparente relación a distancia durante seis meses.

Lucero Encino presuntamente fue manipulada por este sujeto, quien la habría convencido de abandonar su casa.

"Nos dijeron que un fulano, una persona, la iba a llevar a la Ciudad de México, entonces nos empezamos a mover. Jugaba al Free (Fire) y sí se metía en las tardes y todo eso, fue seducida por ese medio, fue engañada por ese medio y fue manipulada por ese medio", contó.

En la CDMX, las autoridades han compartido la ficha de búsqueda de la joven al saberse que Lucero Encino al parecer iba a viajar a la capital del país.

Si tienes información para localizar a Lucero Alejandra Encino Rodríguez, comunícate a la Comisión de @BusquedaJal mediante los siguientes números telefónicos:



☎️33 1514 5422,

☎️33 3145 6314,

☎️800 718 8086. pic.twitter.com/uQnleEs7OA — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 6, 2025

Lucero Encino padece trastornos psiquiátricos y requiere medicamento

De acuerdo con Olivia Rodríguez, su hija Lucero Encino padece trastornos psiquiátricos, entre ellos, depresión y Déficit de Atención con Hiperactividad, de manera que requiere de medicamentos. "Está en riesgo, desde el momento en como se dieron todas las cosas, mi hija está en riesgo", expresó.

