¡Fatal accidente Sonora! Mueren dos mineros al interior de Buenavista del Cobre

La jornada laboral en la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, terminó en tragedia cuando dos mineros murieron durante sus labores cotidianas dentro de las instalaciones operadas por Grupo México.

¿Quiénes eran las víctimas de la mina en Cananea, Sonora?

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui, quienes fallecieron a consecuencia de un accidente ocurrido el día de ayer. La compañía minera confirmó los hechos mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas.

“La empresa informó a los familiares y les ha expresado su pésame y su respaldo en este muy difícil momento, así como al sindicato que acompaña también a los deudos”, señaló Grupo México.

De acuerdo con la información difundida, la compañía notificó de inmediato a las autoridades correspondientes, que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del incidente y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

FGR investiga la muerte de dos empleados en la mina Buenavista del Cobre

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atravesará la investigación del caso, tras ser notificada de los hechos, con el propósito de realizar un peritaje independiente que permita conocer las condiciones en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

En tanto, el Gobierno municipal de Cananea manifestó su pesar por lo sucedido. A través de sus redes sociales oficiales, envió un mensaje de condolencia a los familiares y compañeros de los trabajadores fallecidos:

“Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Que sus almas descansen en paz”, expresó el Ayuntamiento.

Grupo México, bajo la mirada pública por temas ambientales y laborales

Este accidente se registra mientras Grupo México mantiene conversaciones con el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, para avanzar en los acuerdos sobre la remediación del Río Sonora, contaminado en 2014 tras un derrame químico proveniente de la misma mina.

El nuevo percance laboral ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en las minas del país, particularmente en las operadas por grandes corporativos.

Las autoridades federales y estatales continúan con las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y garantizar justicia a las familias afectadas.

