“Este informe es cantando": Hermana de Layda Sansores, presenta resultados del DIF a manera de musical

Por si en el panorama de Morena no se hubiera visto ya de todo, la hermana de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio mucho de qué hablar con un nuevo y singular formato para la rendición de cuentas. Laura Sansores, quien preside el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, realizó su informe de actividades anual a manera de musical.

Este año, nuestro Informe fue una experiencia distinta: un viaje sensorial para que a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF. pic.twitter.com/nnHGHDR559 — DIF Estatal Campeche (@difcampeche) October 24, 2025

El evento, que se llevó a cabo en Campeche, se convirtió en una producción teatral que mezcló la presentación de logros con coreografías y canciones. La propia Laura Sansores estuvo al centro del espectáculo al tomar el micrófono mientras bajaba de unas escaleras iluminadas.

“Hoy queremos que nos sientan, que lo palpen, que lo huelan. Hoy hay música y gracias por venir. Mira el corazón, hoy te vamos a llevar al interior. Tiene alma y ritmo propio, es como una melodía convertida en esperanza para ti. Hoy en armonía el esfuerzo es con todas las manos. Nuestro equipo, siempre unido, hoy da resultados. Pasó un año y ya sabía que este día, hoy el DIF te va a mover”, es parte de la canción.

Informe en manera de canción de Laura Sansores desata críticas

Este hecho generó críticas y comentarios en redes sociales, donde se cuestiona si los recursos y el tiempo del DIF deberían enfocarse en el espectáculo, en lugar de en los programas sociales que atiende la institución, además de que es una manera burda de presentar realmente los resultados de una dependencia que es conocida por sus deficiencias.

“Qué pinche pena ajena, es lo más ridículo que he visto Mildred (y eso que hemos visto cada cosa tan patética), para esta gente gobernar es un chiste...un chiste macabro que nos está costando mucho”, “Es inaudito, una institución pública que debería informar las acciones de bienestar social, especialmente de los niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, asuntos sensibles y que involucran derechos sumamente importantes… Triste este actuar. Nos quedan mucho a deber a los Campechano”, “Todo en ellos, es burdo, barato, corrientes, han convertido la política en un circo barato a costas, por supuesto del erario. De resultados no hablemos, ellos llegaron para cumplir sus fantasías y aspiraciones de nuevos ricos. Son como los ricos de vecindad”, fueron algunos de los comentarios que las personas dejaron en el video.