¡Activan Alertan Amber! Desaparecen tres adolescentes en calles de Edomex; los buscan con urgencia

¡Urgente! Activan Alerta Amber en varios municipios del Estado de México por la desaparición de los tres adolescentes, Saniat Issamara, Viviana Álvarez y Uriel Valdespín; familiares temen por su integridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Buscan a Saniat Issamara, menor de 13 años desaparecida en Toluca

Saniat Issamara Dávila Ramírez, adolescente 13 de años, desapareció desde el pasado 17 de octubre 2025, cuando salió de su domicilio, ubicado en el municipio Toluca, Edomex; estas son las características clave para encontrarla:



Mide 1.49 metros, pesa 52 kilogramos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café obscuro, boca mediana, labios gruesos y nariz recta.

Cabello de color negro y lacio.

Señas particulares: Tiene una perforación entre los ojos, en la nariz. Perforación en el lado derecho del labio superior, perforación en el lado izquierdo del labio superior y una perforación en el ombligo.

El último día que se le vio, Saniat Issamara, vestía con una blusa negra de manga larga, un collar de color gris en forma de un cráneo de buey, una bermuda amplia de color verde y unos tenis negros con franjas cafés.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/03tZ3AyTWA — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 23, 2025

Desaparece Viviana Álvarez, joven de 17 años de edad, en Chalco

Viviana Álvarez García, adolescente de 17 años, salió de su casa el pasado 19 de octubre 2025 en el municipio de Chalco, Edomex; desde entonces no se sabe nada de ella.

Estas son las características clave para encontrar a la adolescente:



Mide 1.65 metros y pesa 55 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión delgada.

Ojos pequeños y de color negro, boca chica, labios medianos y nariz achatada.

Cabello castaño y lacio; cejas pobladas.

Señas particulares: Cuenta con un lunar cerca de la nariz del lado derecho, pecas en parpado derecho de color rojo, tatuaje en antebrazo derecho de unas llamas y un tatuaje en antebrazo izquierdo de una cruz.

El día de la desaparición de Viviana, vestía con un pantalón de mezclilla de color azul, blusa de color coral y unos tenis blancos con rosas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/DMFfRQL5XK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 23, 2025

Buscan a Uriel Valdespín, joven de 17 años desaparecido en Ecatpec, Edomex

Uriel Valdespín de 17 años de edad, desapareció en el municipio de Chalco en el Estado de México; el menor salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Estas son sus características clave:



Mide 1.63 metros y pesa 63 kilogramos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café obscuro.

Boca mediana, labios gruesos y nariz recta.

Cabello castaño obscuro y lacio; cejas semipobladas.

El día de su desaparición, Uriel Valdespín, vestía una playera de color blanco con la leyenda “París”, un pants de color azul rey con franjas blancas, además de unos tenis blancos con franjas negras.