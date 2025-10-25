Con 50% descuento en servicio de agua potable durante el Día de Muertos 2025 en Puebla

Este Día de Muertos 2025, Agua de Puebla ha puesto en marcha el “Programa ¡REGULARÍZATE! ¡Ponte al corriente!”, una iniciativa que ofrece un 50% de descuento para los propietarios de inmuebles que presenten adeudos con el servicio de agua potable en Puebla, sin importar la cantidad pendiente de pago.

Esta es una oportunidad significativa para regularizar tu situación financiera. Es crucial recalcar que, para poder aprovechar este beneficio, existe una fecha límite, por lo que es importante actuar con prontitud.

¿Fecha para el descuento del servicio de agua en Puebla?

Todos los usuarios de uso doméstico, como los pequeños comercios, tienen la oportunidad de aprovechar el beneficio que ofrece el programa, la cual permite liquidar a los clientes su adeudo histórico con el 50 porciento de descuento, sin importar el monto que tengan pendiente.

Es esencial tener en cuenta que, para poder acceder a esta rebaja y saldar su deuda a mitad de precio, el pago debe realizarse durante el mes de octubre de 2025, siendo esta la fecha límite para regularizar su situación.