Metro CDMX hoy 20 de septiembre 2025: Reportes en vivo | Esperas de hasta 20 minutos en Línea A
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy sábado 20 de septiembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy sábado 20 de septiembre de 2025.
Esperas de más de 5 minutos en Línea 8 dirección Garibaldi
¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios de redes sociales señalan que la “L8 dirección Garibaldi más de 5 minutos por estación, dejen de hacer base !!! No son microbuseros para estar esperando hasta el último pasajero. NO HAY GENTE EN LAS ESTACIONES, no llueve ni hay muertos, entonces dejen de perder el tiempo”.
L8 dirección Garibaldi más de 5 minutos por estación, dejen de hacer base !!! No son microbuseros para estar esperando hasta el último pasajero. NO HAY GENTE EN LAS ESTACIONES, no llueve ni hay muertos, entonces dejen de perder el tiempo— Chris RG (@CrissCoverdale) September 20, 2025
Retrasos de hasta 20 minutos en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro señalan que “Línea A detenida. El tren ya lleva 20 minutos en Acatitla. A qué hora van a reanudar el servicio? Dejen de hacerse pendejos”.
Línea A detenida. El tren ya lleva 20 minutos en Acatitla. A qué hora van a reanudar el servicio? Dejen de hacerse pendejos— Serch De La Selva (@SerchDeLaSelva) September 20, 2025
Esperas de hasta 10 minutos en Línea 12
Usuarios del metro señalan que: “Línea 12 mas de 10 minutos esperando que pase en nopalera y ya el andén lleno, no me imagino que va a llegar el convoy y como se va a llenar en el resto de las estaciones”.
Línea 12 mas de 10 minutos esperando que pase en nopalera y ya el andén lleno, no me imagino que va a llegar el convoy y como se va a llenar en el resto de las estaciones— DULCE URIBE (@dulceserena) September 20, 2025
Inicio de operaciones del Metro HOY 20 de septiembre de 2025
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio), ya funciona en su totalidad, esto luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 13° C pic.twitter.com/6hHgjEX2tb— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2025