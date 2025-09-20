Investigan a menor por asesinato de un policía en Ecatepec que frustró asalto

Un menor de 17 años de edad se encuentra bajo investigación por su presunta participación en el homicidio de un policía en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) ocurrido el 9 de septiembre pasado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia estatal informó este viernes que, una vez que fue detenido, el adolescente fue vinculado a proceso por su posible participación en el homicidio del policía de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, el policía perdió la vida en cumplimiento de su deber al frustrar un asalto mientras se realizaban operaciones para combatir a grupos delictivos que operan en la zona y demarcaciones aledañas.

¿Qué se sabe del homicidio del policía en Ecatepec?

La investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público establece que el menor habría participado en la agresión a un elemento de la Fuerza de Apoyo y Reacción (FR) de la policía estatal, cuando el agente acudió a atender un reporte de robo.

El 9 de septiembre pasado, el policía estatal intentaba alcanzar a un sujeto que portaba una mochila blanca y un arma de fuego, por lo que se acerca a un vehículo conducido por el adolescente y en el cual viajaba otro masculino, quienes le permiten abordar la unidad del lado del copiloto y avanzan en reversa para acercarse al presunto sospechoso.

A unos metros de dar alcance al presunto implicado, este se dio cuenta de la acción, se detuvo y los esperó del lado del conductor, y aprovechando la relación de cercanía que existía con el adolescente que conducía, se acercó a la unidad por el lado del conductor, y agredió con su arma de fuego al elemento de seguridad, quien descendió de la unidad, en donde nuevamente fue atacado a balazos.

Menor investigado podría estar 5 años bajo internamiento

El presunto responsable huyó del lugar, en tanto que el adolescente intentó escapar junto con el otro sujeto con el que viajaba.

Las autoridades detuvieron a tres personas, incluidos el hoy vinculado, quien fue traslado al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

Luego de analizar los datos de prueba recabados y aportados por la Fiscalía, un juez determinó su vinculación a proceso, y dictó la medida cautelar de internamiento, así como un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria. El adolescente podría obtener una medida de internamiento de hasta 5 años.

