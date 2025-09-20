Cayó “El Chacal”, líder de los Tanzanios, por accidente; se lo encontraron con crystal en auto de CDMX

En una detención casi accidental, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) capturaron a Juan Manuel “N”, alias “El Chacal” o “El Chuki”, presunto líder del violento grupo delictivo “Los Tanzanios”.

El sospechoso, un exconvicto de 52 años, fue interceptado no en un gran operativo, sino durante un patrullaje de rutina en la colonia Doctores, cuando los policías lo observaron manipulando droga dentro de un vehículo.

Esta captura representa el segundo golpe a la cúpula de “Los Tanzanios” en lo que va del año, una organización criminal dedicada a la extorsión y el narcomenudeo en el oriente y centro de la Ciudad de México.

¿Cómo cayó “El Chacal”, líder de los Tanzanios?

De acuerdo con el comunicado oficial, oficiales de la SSC realizaban un recorrido de vigilancia en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, cuando notaron algo sospechoso. Dentro de un vehículo gris con placas de Morelos, un hombre y una mujer manipulaban una bolsa con lo que parecía ser marihuana.

Al estar ante un posible delito flagrante, los policías les marcaron el alto. Tras una revisión, encontraron casi 300 dosis de presunta droga:



196 bolsitas con aparente marihuana y 200 gramos a granel.

100 bolsitas con posible crystal.

Cae Juan Manuel "N", "El Chacal" o "El Chuki", presunto líder de Los Tanzanios, dedicado al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en #Iztapalapa @Alc_Iztapalapa y @AlcCuauhtemocMx. @SSC_CDMX lo atrapó en Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, colonia Doctores pic.twitter.com/D1Q2Iz5gwW — Iván Ramírez (@ivanramirez092) September 20, 2025

¿Quiénes son “Los Tanzanios”? La violenta banda del oriente de la CDMX

Las investigaciones de la SSC identifican a “Los Tanzanios” como un grupo generador de violencia con su principal base de operaciones en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc. Sus principales actividades ilícitas son la venta de drogas, la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y residentes.

La detención de “El Chacal” ocurre meses después de otro importante golpe a la misma organización. En febrero de 2025, un operativo conjunto en Iztapalapa resultó en la captura de Diego Enrique, alias “Dieguito”, quien en ese momento era señalado como el probable líder de “Los Tanzanios”.

La captura de dos de sus líderes en un mismo año podría representar un debilitamiento significativo para la estructura del grupo.

🚨 #CDMX | ¡Cae "Dieguito"! 🚔



Diego Enrique, probable líder de "Los Tanzanios", fue detenido en #Iztapalapa por delitos de despojo de predios, extorsión y narcotráfico. Junto a él, fueron arrestados su pareja y un colaborador. Se les aseguraron dosis de cocaína, marihuana y… pic.twitter.com/2j474jPvxt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2025

“El Chacal” estuvo preso hace un año

Juan Manuel García González no es un desconocido para las autoridades. El hombre de 52 años cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México:

1997: por el delito de Robo.

2005: por Robo agravado calificado.

2024: por Delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

“El Chacal” y su acompañante, Julieta Patricia “M”, de 44 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

