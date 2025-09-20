Logo InklusionSitio accesible
Alarma en primaria: niño queda inconsciente tras convulsiones en Gustavo A. Madero

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Martha Montalvo

Un niño de seis años de edad, se encontraba inconsciente tras convulsiones al interior de una primaria ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), por lo que fue trasladado a un hospital.

Al llegar los uniformados a la escuela, localizada en el cruce de las calles 699 y 604 de la colonia Narciso Bassols, la directora refirió que el menor sufrió convulsiones; por lo que llamaron a su madre, quien solicitó apoyo a los oficiales para llevarlo a recibir atención médica.

