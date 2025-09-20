Tres menores de edad fueron víctimas de violación en la Ciudad de México (CDMX). Los hechos ocurrieron en situaciones separadas y los culpables fueron detenidos y sentencias, en juicios distintos, a más de 40 años de cárcel cada uno.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó este viernes 19 de septiembre de 2025 que los sentenciados llamados Andrés “N” y Jorge “N” deberán pagar la reparación del daño moral a favor de las víctimas.

En ambos casos, los ahora sentenciados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además se decretó la suspensión de sus derechos políticos.

Menor abusada sexualmente fue agredida físicamente

Uno de los casos ocurrió el 12 de febrero de 2023, cuando Andrés “N” estaba en compañía de la víctima en un domicilio ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón, donde la agredió sexualmente en diversas ocasiones, haciendo uso de violencia física.

Tras ser detenido, el sujeto fue presentado ante el Ministerio Público y después se inició un proceso en su contra. Después del juicio, se le dictó una sentencia de 46 años de prisión luego de que la Fiscalía de la CDMX presentó datos de prueba suficientes.

Víctimas de violación fueron amenazadas con una pistola

En el segundo caso, Jorge “N” fue encontrado culpable de la violación de dos menores de edad, registrada el 20 de mayo de 2024.

Ese día las víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego para obligarlas a ingresar a un inmueble abandonado en la colonia San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco, donde ambas fueron agredidas sexualmente.

El hombre fue encontrado penalmente responsable y por estos hechos, un juez le impuso una pena de 43 años de prisión.

