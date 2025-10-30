ALERTA AMBER: Buscan a Alicia Ayme, de 5 años; fue sustraída en Ixtapaluca, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó de manera urgente el protocolo Alerta Amber para localizar a la niña Alicia Ayme Cruz Meza, de tan solo 5 años de edad. El caso ha sido catalogado como de alta prioridad, ya que el reporte oficial indica que la menor fue sustraída en el municipio de Ixtapaluca.

La ficha de búsqueda, con número de reporte AAEM/1030018/2025, detalla que los hechos ocurrieron el pasado jueves 23 de octubre de 2025. Desde ese momento, se desconoce por completo la ubicación de la pequeña. La denuncia formal fue recibida por las autoridades el 25 de octubre, dos días después del evento, lo que ha intensificado la movilización para encontrarla lo antes posible.

Niña desaparecida en Ixtapaluca, Edomex: Alicia Ayme

A diferencia de otros reportes, la alerta de Alicia Ayme es explícita al señalar que "la niña fue sustraída". Esto elimina la posibilidad de que se haya extraviado por cuenta propia e indica la probable intervención de un tercero, elevando al máximo el nivel de riesgo.

Las autoridades temen por su integridad, ya que por su corta edad y la naturaleza de los hechos, podría ser víctima de la comisión de un delito. La investigación se centra en el municipio de Ixtapaluca, una zona de alta densidad poblacional en el oriente del Edomex, lo que complica y a la vez hace más urgente la búsqueda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/SUTtkwwSOB — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 29, 2025

Características de Alicia Ayme: ¿Cómo identificarla?

Para que la colaboración ciudadana sea efectiva, se solicita a la población poner máxima atención a las características físicas de la niña, así como a la ropa que vestía, la cual es muy particular.

Datos Físicos:



Edad: 5 años (Fecha de nacimiento: 01 de octubre de 2020).

5 años (Fecha de nacimiento: 01 de octubre de 2020). Estatura: 1.10 metros.

1.10 metros. Peso: 20 kilogramos.

20 kilogramos. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Castaño oscuro y lacio.

Castaño oscuro y lacio. Ojos: Café oscuro, de tamaño grande.

Los detalles más importantes para su identificación son una cicatriz pequeña, similar a un rasguño, que tiene en el brazo izquierdo. Además, la ropa que usaba al momento de ser sustraída es muy reconocible:



Playera color blanco con un estampado de "Kuromi" (el popular personaje de Sanrio).

(el popular personaje de Sanrio). Pants de color gris.

Tenis color negro que tienen luces.

Las autoridades enfatizan la importancia de los tenis con luces, ya que son un rasgo distintivo que podría ser fácilmente visible, especialmente durante la tarde o noche.

¿Dónde reportar información de la Alerta Amber?

La Fiscalía del Edomex hace un llamado enérgico a la población. Cada minuto que pasa es crucial en un caso de sustracción. Si usted ha visto a Alicia Ayme o tiene cualquier información sobre su paradero o sobre las circunstancias de su desaparición, por favor comuníquese de inmediato.

Se exhorta a no intentar intervenir y reportar cualquier pista, por mínima que parezca, a los siguientes números oficiales:

