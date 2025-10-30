Logo InklusionSitio accesible
¡Suman más de 10 horas de bloqueo! Sigue el cierre de Arco Norte por campesinos; cientos de conductores atrapados

El bloqueo de la autopista Arco Norte se ha extendido a las vías del tren de Teocalco; campesinos instalaron un pequeño campamento en la zona.

Campesinos bloquean la Arco Norte hoy
Campesinos extienden el bloqueo en Arco Norte|FIA
Escrito por: Fernanda Benítez
¡Casos vial! Campesinos continúan con el bloqueo en la autopista Arco Norte, sumando más de 10 horas del cierre de ambos carriles a la altura de la caseta Tula en Hidalgo; cientos de automovilistas quedaron atrapados.

El bloqueo se ha extendido a las vías del Tren de Teocalco; trabajadores del campo se instalaron en un campamento; continúa en las primeras horas de este 30 de octubre2025.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el bloqueo de Arco Norte?

En las primeras horas de este 30 de octubre 2025, la carretera Arco Norte continúa cerrada por los campesinos; estas son las zonas afectadas por el bloqueo en la autopista.

▶️ Ultima salida dirección Atlacomulco es caseta Ajoloapan
◀️ Ultima salida dirección a Texmelucan es caseta Querétaro

Autoridades piden a las y los conductores tomar precauciones o alternativas viales en caso de tener que transitar por esta zona.

