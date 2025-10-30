¡Suman más de 10 horas de bloqueo! Sigue el cierre de Arco Norte por campesinos; cientos de conductores atrapados

¡Casos vial! Campesinos continúan con el bloqueo en la autopista Arco Norte, sumando más de 10 horas del cierre de ambos carriles a la altura de la caseta Tula en Hidalgo; cientos de automovilistas quedaron atrapados.

El bloqueo se ha extendido a las vías del Tren de Teocalco; trabajadores del campo se instalaron en un campamento; continúa en las primeras horas de este 30 de octubre2025.

#LoÚltimo | Se cumplen 10 horas del bloqueo en la autopista Arco Norte, por campesinos que cerraron los dos carriles a la altura de la caseta Tula, en Hidalgo.



Además, extendieron su bloqueo a las vías del tren de Teocalco y han instalado campamentos y cientos de automovilistas,… pic.twitter.com/1iKUERnD8Y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

¿Cuáles son las zonas afectadas por el bloqueo de Arco Norte?

En las primeras horas de este 30 de octubre 2025, la carretera Arco Norte continúa cerrada por los campesinos; estas son las zonas afectadas por el bloqueo en la autopista.

▶️ Ultima salida dirección Atlacomulco es caseta Ajoloapan

◀️ Ultima salida dirección a Texmelucan es caseta Querétaro

Autoridades piden a las y los conductores tomar precauciones o alternativas viales en caso de tener que transitar por esta zona.