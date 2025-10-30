Hallan a hombre sin vida en habitación de motel de Zapopan | Zona Metropolitana de Guadalajara

En Zapopan, Jalisco, las recamareras de un motel en la Avenida Vallarta hicieron un macabro descubrimiento: hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años de edad.

El hecho ocurrió en el motel en la colonia Ciudad Granja, en el interior de la habitación número 51. Los encargados del establecimiento llamaron a las autoridades, por lo cual llegaron oficiales de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y peritos para recabar indicios de lo sucedido.

Los expertos descartaron que el hombre haya tenido huellas de violencia. Su cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, Las causas del fallecimiento aún son desconocidas.

¿Ataque por celos? La pareja de su exnovia le propina una golpiza en colonia Morelos

En la madrugada de este 30 de octubre de 2025, un hombre abrió la puerta de su casa por una visita inesperada: se trataba de la pareja actual de su exnovia, quien le propinó una golpiza.

La agresión sucedió en las calles Halcón y Pichón en la colonia Morelos de la capital jalisciense. La víctima, de alrededor de 30 años de edad, quedó semiinconsciente. Recibió varios golpes en el rostro y presentaba moretones en los ojos. Paramédicos de la Cruz Verde le brindaron los primeros auxilios. Al lugar también acudieron oficiales de la Policía de Guadalajara.

Aunque la víctima tenía heridas que ameritaban sutura, decidió quedarse en su domicilio. Del agresor nada se sabe.

Tortura y confusión: Hombre con fracturas y heridas en el cráneo pide ayuda a gritos en Quinta Velarde

Un hombre pedía ayuda a gritos en las calles Violeta y Gabino Barreda, en la colonia Quinta Velarde en Guadalajara.

El sujeto estaba en medio de un charco de sangre. Los vecinos pidieron ayuda y paramédicos de la Cruz Verde atendieron a la víctima, quien en un inicio se mostró violento a recibir los primeros auxilios.

El hombre de 40 años presentaba fracturas en ambos brazos, así como contusiones y heridas en el cráneo, por lo que tuvo que ser trasladado a un puesto de socorro.

Al ser cuestionado sobre las razones de sus heridas, el hombre entró en contradicciones, ya que primero mencionó que fue atropellado y después alegó que varios sujetos lo golpearon.