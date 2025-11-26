¡Fraude! Alcaldesa de Tláhuac acusada de hacer trampa en carrera del fin de semana

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, presumió en redes sociales su participación en una carrera deportiva celebrada en la Ciudad de México este domingo 23 de noviembre.

"Hoy tuve la alegría de correr la Carrera Barbie con amigas y, sobre todo, vivir junto a mis dos pequeñas su primera carrera. Que su día esté lleno de energía, familia y momentos que inspiren."

Las dudas respecto a su participación comenzaron cuando la funcionaria declaró en X que completó esta carrera de 10 KM en 30 minutos, algunos quisieron confirmar esto en la página oficial del evento, la cual subió el recorrido que hizo Hernández Calderón.

Alcaldesa no está registrada en ninguna estación de la carrera

Según la página oficial del evento, la alcaldesa no pasó por ninguna estación o punto de control de la carrera, que está clasificada por los km 2, 3 y 7.5.

Incluso, el certificado que debería comprobar la participación de la alcaldesa aparece como "descalificado" lo que indicaría que su "mega récord" es una completa mentira.

🏃‍♀️📉 Exhiben a la alcaldesa de #Tláhuac, Berenice Hernández.



La acusan de hacer trampa en la carrera de 10 km celebrada este fin de semana… y aun así presumió su medalla.



El escándalo estalló cuando en su cuenta de X publicó fotos y aseguró haber terminado en poco más de 30…

Alcaldesa rompe récords

Si lo que hizo la alcaldesa fuera real, significaría que rompió el récord de la alteta mexicana, Laura Galván, quien estableció un tiempo de 31 minutos con 4 segundos en los 10 KM.

Para poder cumplir estos tiempos en una carrera, se necesita entrenar durante meses, requeriría trabajar velocidad, resistencia y fortalecimiento del cuerpo en general. Además del trabajo físico, se necesita tener una dieta rigurosa y dedicarle bastante tiempo al ejercicio.

¡Qué 🐻! La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández (@bereheca), presumió su medalla de la "Barbie Run 2025" de 10 km… pero los registros muestran que no pasó ni el punto de los 2 km👀🏃‍♀️💨

Reclaman a alcaldesa de Tláhuac en redes sociales

Usuarios en redes sociales no dejaron pasar el presunto "fraude" de la alcaldesa y le reclamaron con todo, diciendo que presumió un logro que no cumplió.

"Que fregona!! Superó a la corredora olímpica Laura Galván que hizo 31:04 minutos en 10 kilómetros Berenice representamos en las olimpiadas!!"

Algunos también se burlaron y otros preguntaron sobre el entrenamiento que llevó a cabo para terminar en ese tiempo los 10 KM.

"Oiga, y cuál fue su entrenamiento para hacer ese tiempo? Yo como amateur, entrenaba toda la semana y lo menos que llegué hacer fueron 30 min, en mis 20's y con buena condición."

Respecto a esto, la alcaldesa no ha dado ninguna declaración o lanzado ningún comunicado que desmienta la versión del fraude, tampoco ha borrado las publicaciones donde presume su medalla.