Mañanera de presidenta Sheinbaum hoy miércoles 26 de noviembre: Lo más relevante
El resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera para este miércoles 26 de noviembre desde Palacio Nacional encabezada por la presidenta Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia mañanera para este miércoles 26 de noviembre
Hay que ser respetuosos: Sheinbaum critica declaraciones de Noroña sobre Grecia Quiroz
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado, Carlos Manzo, luego de que él la calificara como “fascista” y “de ultraderecha”.
“Yo creo que en estos casos hay que ser muy respetuosos. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil. Acaba de perder a su esposo. Entonces, en esa parte, considero que debe haber sensibilidad, para empezar”, declaró la mandataria.
Conagua aclara que títulos de concesión de agua serán heredados conforme a reforma de Ley de Aguas
El director de la Conagua respondió a las inquietudes de los agricultores que recientemente han protestado al bloquear carreteras en contra de la propuesta de Reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
El funcionario alegó que la modificación consiste en que el agua dejará de considerarse una mercancía y será reconocida como un bien estratégico de la nación. Mencionó que la propuesta de reforma no permitirá la transmisión de títulos de concesión entre particulares, aunque sí podrán ser heredados.
Anuncian programa "Agua para Colima"
Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer el proyecto Agua para Colima, que contempla la construcción de un acueducto de 21 kilómetros, con una inversión de mil 780 millones de pesos. Con esta obra se busca duplicar el suministro de agua para Colima durante los próximos 30 años.
