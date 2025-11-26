Mañanera de presidenta Sheinbaum hoy miércoles 26 de noviembre: Lo más relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado, Carlos Manzo, luego de que él la calificara como “fascista” y “de ultraderecha”.

“Yo creo que en estos casos hay que ser muy respetuosos. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil. Acaba de perder a su esposo. Entonces, en esa parte, considero que debe haber sensibilidad, para empezar”, declaró la mandataria.