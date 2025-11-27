VIDEO | Camión de refrescos en CDMX choca contra casa tras derrapar en “Bajada del Diablo”

Un camión de refrescos chocó contra una casa en la Ciudad de México (CDMX) tras derrapar por una pendiente en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los primeros reportes indican que el conductor habría perdido el control de la unidad, provocando que esta derrapara y terminara impactándose contra un domicilio en la colonia La Mexicana.

Captan momento exacto de choque de camión de refrescos en CDMX

La zona permanece acordonada por los servicios de emergencia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas.

El momento exacto del choque fue grabado por vecinos de la zona, quienes parece que quizás presintieron que el camión tal vez podría irse en picada en la calle Paso Florentino, más conocida como la "Bajada del Diablo".

Las imágenes son sorprendentes que incluso los vecinos no se imaginaron la magnitud de este accidente que parecía predecible por la inclinación de esta calle y los gritos de susto de los presentes lo demuestran.

La "Bajada del Diablo" en Álvaro Obregón, una peligro al conducir

En esta zona de la CDMX existe una calle conocida como la "Bajada del Diablo", la cual hace honor a su sobrenombre, pues es una calle que representa un peligro para los vecinos, ciclistas, motociclistas y automovilistas que tienen que cruzar por el lugar.

Información en desarrollo...