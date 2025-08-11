Ruta, estaciones y tiempo de traslado: Todo lo que debes saber del Tren México-Pachuca

El nuevo Tren México-Pachuca busca mejorar la conexión entre la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana de Hidalgo, reduciendo los tiempos de traslado de hasta menos 2 horas, pero ¿cuántas estaciones tendrá?

Estaciones del Tren México-Pachuca; lista completa

El nuevo sistema ferroviario tendrá cuatro estaciones principales, incluyendo:



Buenavista

Tizayuca

Jagüey de Téllez

Terminal Pachuca.

Paradas del Tren México-Pachuca

Xolox

Huitzila

Empalme del Rey

Platah

Cada estación ha sido diseñada para ofrecer espacios abiertos y con iluminación natural; también contarán con accesos peatonales, áreas para vehículos particulares y conexiones con otros medios de transporte, facilitando la movilidad integral.

¿Cuánto tiempo dura el viaje de Buenavista a Pachuca?

De acuerdo con lo que se informó en una conferencia de prensa reciente, los tiempos estimados de viaje son los siguientes:



De Buenavista a Pachuca: aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

A Jagüey de Téllez (zona metropolitana de Pachuca): 1 hora.

A Tizayuca: 50 minutos.

Con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y un servicio eléctrico silencioso y sin emisiones contaminantes, el Tren México-Pachuca busca ser una alternativa sustentable y eficiente frente a otros medios de transporte, aunque hasta el momento la fecha de apertura se ha ido extendiendo.

De esta forma, la obra podría estar lista en un tiempo aproximado de un año y 8 meses, lo que significa que su inauguración podría darse a principios de 2027.

¿Cómo conectará el tren México-Pachuca con Metro y Metrobús?

El tren que se prevé tome una velocidad de 120 kilómetros por hora y cuente con más de 300 asientos disponibles conectara con el transporte de la CDMX de la siguiente manera:



Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán.

Línea 1 del Metrobús CDMX.

Metro Línea B estación Buenavista

Estas conexiones facilitarán que miles de usuarios puedan combinar medios de transporte y mejorar sus tiempos de traslado.