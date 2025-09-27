Tren impacta a camión de pasajeros y lo arrastra por varios metros en Comonfort, Guanajuato: Hay al menos 5 muertos

La mañana de este sábado 27 de septiembre, una tragedia sacudió el municipio de Comonfort, Guanajuato, luego de que se registrara una violenta colisión entre un autobús que transportaba pasajeros y una máquina de ferrocarril. El fatal choque ha dejado como resultado un número preliminar de cinco personas muertas.

El lamentable suceso tuvo lugar en el trayecto hacia San Pedro, específicamente a la altura de la comunidad de La Nopalera. Según los primeros informes, el vehículo de transporte colectivo intentaba atravesar las vías del tren cuando fue impactado de lleno por la locomotora. La fuerza del golpe provocó que el autobús fuera arrastrado varios metros por el convoy férreo, causando daños graves en la unidad y sus ocupantes.

Autoridades emiten información sobre el choque entre un autobús y un tren

Las autoridades municipales emitieron un comunicado para confirmar el saldo del percance. El Gobierno Municipal de Comonfort informó de manera oficial que el accidente cuenta con un saldo de personas sin vida y lesionados, si bien las cifras oficiales definitivas todavía se están elaborando.

El mensaje de las autoridades destacó el carácter preliminar de los datos, mientras el personal de emergencia trabajaba intensamente en la zona de la tragedia para atender la crisis.

Tras el impacto, diversos cuerpos de auxilio se desplazaron rápidamente al lugar del accidente. Personal de Seguridad Pública, emergencias médicas y Protección Civil se encuentran coordinando esfuerzos para la atención inmediata de las víctimas, así como para su posterior traslado a distintos hospitales de la región.

Lista de personas fallecidas tras choque entre un camión y un tren

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort hizo pública una lista con la identidad de cuatro personas lesionadas y los centros médicos a los que fueron canalizadas para recibir atención especializada.