Recuperan carga robada en Tlaquepaque: aseguran tráiler con papel valuado en 800 mil pesos

Elementos de seguridad pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque lograron dos acciones importantes que resultaron en la recuperación de bienes robados y la movilización en distintas colonias. Aquí lo ocurrido en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Recuperación de un tráiler robado con papel valorado en 800,000 pesos en La Llave

En un primer evento, durante un recorrido de vigilancia, agentes municipales detectaron un contenedor de tráiler que presentaba reporte de robo. El hallazgo tuvo lugar en el cruce de las calles San Ignacio y la Privada San Ignacio, ubicadas en la colonia La Llave. Al llevar a cabo la inspección del remolque, las autoridades descubrieron que en su interior se transportaban rollos de papel de grandes dimensiones, cuyo valor estimado ascendería a los 800,000 pesos.

Según información proporcionada por las corporaciones, la unidad de carga había sido sustraída mediante un robo con alto grado de violencia el pasado lunes en el municipio de Acatlán de Juárez. Tras el aseguramiento, se procedió a dar aviso a las instancias estatales encargadas de la investigación de robos a transporte de carga para dar seguimiento al caso. Este aseguramiento se produjo gracias al patrullaje de rutina en la zona, culminando en la recuperación de un cargamento de papel de considerable valor económico.

Intensa movilización policial tras asalto y recuperación de camioneta robada en Tlaquepaque

En un hecho distinto, un asalto a mano armada provocó una intensa movilización policial en la zona sur de Tlaquepaque. El suceso se originó tras el despojo de una camioneta de modelo reciente a sus propietarios, en la confluencia de Periférico Sur y Avenida del Bosque, en la colonia La Llave.

Gracias a la coordinación y la tecnología, específicamente a través de las cámaras de videovigilancia del C5, los oficiales lograron ubicar rápidamente el vehículo robado. La camioneta circulaba a exceso de velocidad, lo que permitió a los uniformados interceptarla más adelante. La persecución concluyó en el cruce de Nicolás Bravo y Batallón de San Patricio, dentro de la colonia Juan de la Barrera.

Al percatarse de la presencia policial, los dos individuos que viajaban a bordo de la unidad descendieron y emprendieron la huida a pie. Pese a la rápida acción de los agentes, los presuntos ladrones consiguieron escapar internándose por un canal pluvial de aguas. Aunque no se localizaron las armas que los delincuentes habían usado durante el asalto inicial al inspeccionar el vehículo recuperado, se informó a la Fiscalía de Jalisco para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Este operativo concluyó con la recuperación del vehículo, aunque sin detenidos.

Hombre gravemente golpeado ingresó a hospital tras agresión en San Pedro Tlaquepaque

Finalmente, la policía de Guadalajara fue alertada por la llegada de un hombre severamente golpeado a un centro médico de tercer nivel localizado en la Calzada Gobernador Curiel, en la colonia Miravalle de Guadalajara.

El individuo, que presentaba múltiples contusiones y un trauma severo en el cráneo, logró pedir auxilio en la sala de urgencias. Sin embargo, el hospital solo pudo proporcionarle atención inicial de estabilización, ya que carecía del equipo necesario para tratar sus lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado a otra institución.

La víctima relató a las autoridades que la agresión ocurrió mientras caminaba cerca de las vías del tren en la colonia Las Juntas, perteneciente a San Pedro Tlaquepaque. Mencionó haber sido interceptado por varios sujetos que lo golpearon sin motivo aparente. Su estado de salud fue reportado como estable.

