VIDEO: Ciclista agrede a peatón en ciclovía de Oaxaca; ¿qué provocó la pelea?

Un video que circula en redes sociales ha generado debate tras evidenciar un altercado entre un ciclista y un peatón ocurrido el 2 de agosto en el Centro Histórico de Oaxaca.

Aunque en sitios como Facebook se pidió localizar al responsable, la Fiscalía confirmó que abrió una investigación de oficio, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal. Pero, ¿qué detonó la pelea?

VIDEO: Captan pelea en ciclovía de Oaxaca

Según lo que muestra el video, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana en la Avenida Independencia. En la secuencia se ve a dos personas circulando en bicicleta: una mujer al frente y un hombre detrás.

En ese momento, se presume que el peatón lanzó insultos contra la ciclista mientras intentaba cruzar la calles.

Tras escuchar las agresiones verbales, el hombre que acompañaba a la mujer se detiene, baja de su equipo y enfrenta al peatón, quien vestía gorra, playera blanca y pantalón de mezclilla.

La discusión se intensifica y el ciclista termina derribando al peatón para golpearlo en varias ocasiones.

En medio del pleito, un motociclista que pasaba por la zona interviene para separar a los involucrados y frenar la pelea. A pesar de su viralización, autoridades aseguran que ningún afectado ha presentado la denuncia.

¿Ya se identificó al responsable de la agresión en Oaxaca?

Aunque la agresión ocurrió el pasado 2 de agosto, fue hasta este jueves 7 de agosto que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que se abrió una carpeta de investigación.

De acuerdo con las autoridades, el principal objetivo es identificar a las personas involucradas y determinar su grado de responsabilidad, pues hasta el momento no se sabe nada de los que aparecen en el video.

Mientras continúan las investigaciones, en redes sociales han circulado imágenes del presunto responsable y se ha difundido información sobre su identidad, pero nada ha sido confirmado.

Calenda se sale de control en Oaxaca

Esta agresión no es la única que se ha registrado en Oaxaca de Juárez, luego de que en junio pasado, una celebración terminó en una riña en plena calle.

La calenda organizada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca para conmemorar el fin de sus estudios se salió de control y dejó como saldo al menos cinco jóvenes heridos con golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades señalaron que la confrontación entre dos grupos surgió debido a diferencias, pero también por el exceso en el consumo de alcohol entre los estudiantes de bachillerato que participaban.