Detienen a Manuel Emilio “N”, excomisario de Hermosillo, Sonora

Manuel Emilio “N”, excomisario de Hermosillo, Sonora, fue detenido este jueves 7 de agosto de 2025 por la mañana para ser envidiado a un reclusorio ante un juez.

El arresto del exfuncionario estatal se ejecutó a las 10:20 horas en Hermosillo, donde elementos de seguridad cumplimentaron una en orden de aprehensión en su contra.

¿Qué se sabe de la detención del excomisario de Hermosillo?

La detención del excomisario ocurrió en un domicilio ubicado en la Avenida Tíbet número, de la colonia Monterosa, de acuerdo con el reporte de la captura.

Se sabe que su traslado sería al Centro de Readaptación Social (CERESO) Número 1 en Hermosillo, ubicado en Boulevard de los Ganaderos, colonia Las Lomas, donde fue requerido por un juez para definir su situación jurídica.

En tanto, la Fiscalía de Sonora informó en un mensaje en su cuenta de X, que se confirma detención del exdirector de la policía municipal de Hermosillo y elementos de dicha corporación por presuntos delitos de violación a Derechos Humanos.

“El día de hoy se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)”, indicó.

Gobierno de Hermosillo responde a detención de excomisario

Por su parte, el gobierno de Hermosillo, informó que “se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la Fiscalía de Justicia del Estado”.

“Ante el proceso que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado, que involucra a elementos y un ex elemento de la Policía Municipal, se informa que el Ayuntamiento de Hermosillo se mantendrá respetuoso de las indagatorias y del debido proceso. Lo anterior, con el fin de permitir que el desahogo del caso se realice de forma objetiva, con apego estricto a la ley”, indicó.

Un documento del gobierno de Hermosillo señala que Manuel Emilio “N” estaba adscrito a la seguridad pública municipal con el puesto de comisario general. Cuenta con una maestría terminada, aunque no se precisa en qué especialidad ni la escuela donde la cursó. Tiene experiencia como supervisor de seguridad privada y ayudantía del gobierno del estado de Sonora.