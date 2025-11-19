Tragedia en el Metro de Monterrey: Emergencia por mujer localizada sin vida en estación Fundidora

Una noche de tensión, movilización y caos se vivió en la estación Fundidora de la Línea 1 del Metro de Monterrey, donde una mujer fue localizada sin vida sobre las vías, generando la suspensión temporal del servicio y la presencia inmediata de equipos de emergencia.

El terrible incidente provocó incertidumbre entre usuarios que, sin previo aviso, encontraron el andén cerrado mientras paramédicos y rescatistas trabajaban contra el tiempo.

Muere mujer en vías del Metro de Monterrey: ¿Qué dicen las autoridades?

Según el reporte inicial, personal de Protección Civil del Metrorrey detectó a la mujer en el área del viaducto del lado oriente; viajaba sola y no ha sido identificada, aunque las autoridades estiman que tenía entre 28 y 35 años.

Al mismo tiempo, la víctima presentaba múltiples lesiones que le quitaron la vida de manera instantánea, mientras que sus pertenencias quedaron esparcidas en el andén.

Mujer muere en Metro de Monterrey, fue arrollada por la unidad en movimiento

Tras el hallazgo, al sitio llegaron elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y personal operativo del Metro. La zona fue acordonada de inmediato para evitar riesgos y permitir la revisión de la estructura; de acuerdo con la corporación estatal, la mujer habría sido arrollada por la unidad en movimiento, hecho que provocó un severo traumatismo craneoencefálico.

Fuerza Civil tomó el resguardo perimetral en espera de las autoridades ministeriales, quienes ya analizan las circunstancias que derivaron en el fallecimiento. Una de las líneas preliminares apunta a que la mujer pudo haberse arrojado a las vías, aunque esto será confirmado durante la investigación.

Afectaciones por casi una hora en L1 del Metro de Monterrey

Como parte del protocolo de seguridad, el servicio fue suspendido por casi una hora. Los usuarios que transitaban por la Línea 1 debieron esperar hasta que los equipos concluyeran las maniobras de recuperación y limpieza.

La circulación fue restablecida minutos antes de las 22:00 horas, cuando se determinó que la zona era segura.