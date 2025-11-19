Cae en Puebla Mario Guadalupe “N”, objetivo prioritario del FBI; se cambió el nombre para huir de la justicia

Las autoridades de Puebla informaron la detención de Mario Guadalupe “N”, buscado por el FBI de Estados Unidos debido a su presunta participación en un homicidio cometido en el año 2012 en California.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informaron en un comunicado que realizaron el traslado del hombre, quien también usaba el nombre de José Francisco “N”, quien fue detenido por posesión de estupefacientes.

Operativo interinstitucional permite traslado a EE. UU. de objetivo prioritario buscado por el FBI.



#FiscalíaInforma: https://t.co/jiCWUtmf5V pic.twitter.com/oTWbNQHoXd — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) November 19, 2025

Objetivo Prioritario: Autoridades mexicanas detienen en Puebla a fugitivo del FBI buscado por homicidio en California

Mario Guadalupe “N” era buscado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 1 de febrero de 2012 durante un intento de robo en Fairfield, California.

Por este delito, el Tribunal Superior del Condado de Solano lo acusó formalmente de homicidio. En febrero de 2022, se emitió una orden judicial federal tras su fuga para evadir el proceso penal, por lo que el FBI ofrecía una recompensa de hasta 25 mil dólares para obtener información que permitiera su captura y condena.

Logística Interinstitucional: Traslado aéreo conjunto de Mario Guadalupe “N” desde Puebla hasta Houston

Tras la localización y detención en Puebla, las autoridades mexicanas realizaron un operativo conjunto para su traslado aéreo desde el Aeropuerto Internacional de Puebla hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y posteriormente al Aeropuerto Internacional de Houston, Estados Unidos. Allí fue puesto a disposición de las autoridades federales estadounidenses para continuar con el proceso legal correspondiente.

Ruta de Escape: La fuga del Tribunal de Solano en 2022 y la recompensa de 25 Mil dólares para su captura

Mario Guadalupe “N” es un hombre de 32 años, quien se había identificado también como José Francisco “N”, poseía vínculos con Jalisco, México, y California. El FBI alertaba que debía considerarse armado y peligroso. La recompensa por su captura ascendía a 25 mil dólares.