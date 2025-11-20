¡Oh lalá! Apagón masivo en París deja a miles de hogares sin luz; esto se sabe

Un apagón masivo se registró durante la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 en diversas zonas de París, dejando sin luz a aproximadamente 170 mil hogares, informó el operador francés RTE.

¿Qué pasó en París? La falla comenzó alrededor de las 6:38 de la mañana, hora local, cuando una subestación en Issy-les-Moulineaux sufrió un desperfecto técnico. Según RTE, el origen del apagón fue un problema técnico en la subestación de alta tensión.

🇫🇷 PARIS BLACKS OUT AND EVERYONE PANICS BEFORE BREAKFAST



Parts of Paris woke up in darkness after an electrical substation southwest of the city was damaged, cutting power to 170,000 homes and halting metro lines.



A very bad morning for a city that treats caffeine like oxygen.… pic.twitter.com/aVQ0yV6D1d — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2025

Aunque no se han dado detalles completos acerca de las causas, la compañía ha comunicado que sus equipos trabajaron para restablecer el servicio por completo, además de que ofreció disculpas por las molestias.

Cabe señalar que el suministro eléctrico se restauró rápidamente para la mayoría de los hogares, cerca de 112 mil viviendas recuperaron la electricidad en apenas cinco minutos después de que se quedaron sin luz. Conforme a los datos más recientes, hacia las 8:50 de la mañana, aún quedaban alrededor de dos mil 600 hogares sin suministro eléctrico.

🚨⚡️This morning a power #blackout hit parts of Paris, the🇫🇷French capital.

The French grid operator RTE says the incident started with a technical issue at the Issy-Les-Moulineaux substation.

The exact origin of the incident remains unknown and investigations are underway. https://t.co/Xm7HST6gNR pic.twitter.com/qULPMKf6Ua — Francesco Sassi (@Frank_Stones) November 20, 2025

Apagón masivo impacta a la movilidad en París

El apagón no solo afectó a los hogares, ya que también paralizó parte del transporte público, incluyendo líneas de metro y trenes de cercanías, además de interrumpir el funcionamiento de semáforos y alumbrado urbano, según reportó Enedis.

Este tipo de fallas pone en evidencia la vulnerabilidad de la red eléctrica, incluso en una capital moderna como París. Si bien no se ha informado aún de actos de sabotaje, este episodio se da en un contexto global donde los cortes de energía han generado debates acerca de la seguridad energética y resiliencia de infraestructura.

Un regard inédit sur le réseau électrique⚡



Grâce à notre carte interactive, suivez en temps réel les flux d’électricité sur le réseau en France.



Un outil de transparence au service de la compréhension du système électrique français. pic.twitter.com/YPqIie4hmP — RTE (@rte_france) November 20, 2025

RTE y Enedis dijeron que van a revisar a fondo los sistemas de la subestación afectada para entender qué pasó y cómo evitar que ocurra de nuevo. Por ahora, su prioridad es restablecer el suministro eléctrico al resto de los hogares, además de garantizar que la red sea más segura en el futuro.

Un fallo técnico que provoca un apagón en parte de una ciudad tan estratégica como París recuerda lo frágil que puede ser la red eléctrica, ¿qué tan preparada está cada capital del mundo para responder a emergencias similares?