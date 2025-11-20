Cae policía presuntamente involucrado en la desaparición y muerte de la niña Noelia Daylen en Oaxaca

Luego del crimen que sacudió a la región de Juchitán de Zaragoza, la Fiscalía de Oaxaca informó de la detención de un elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), por su probable participación en la desaparición de Noelia Daylen, una niña de 4 años.

El uniformado estaría involucrado no solo en la muerte de la pequeña, sino también en el triple homicidio ocurrido el 10 de noviembre, donde murió la madre de Noelia.

¿Qué le pasó a la niña Noelia Daylen?

Aquel lunes 10 de noviembre, la menor salió de casa junto con su madre, Adilene. Pero, de un momento a otro se perdió el contacto con ambas, por lo que de inmediato se activó el reporte de búsqueda.

Horas más tarde, la madre fue localizada sin vida tras un ataque armado en la avenida Vicente Guerrero, a la entrada de Guiguyita, donde también murieron otras dos personas: Karla “N” y Carlos “N”.

Por su parte, de la pequeña no se tenía información alguna hasta que, un día después, su cuerpo fue localizado en una vivienda de la colonia La Planta, en el mismo municipio de Juchitán.

¿Cuántas personas van detenidas por el caso de la niña Noelia en Oaxaca?

En el mismo lugar donde fue localizado el cuerpo de Noelia, tres mujeres fueron detenidas en relación con la desaparición y muerte de la menor: R.E.B.N., originaria del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias de Chiapas.

En su momento, las autoridades informaron que otras personas también estaban siendo investigadas por su posible participación en el asesinato de los 3 adultos, ya que los cuerpos presentaban heridas de bala.

Tragedia en #Oaxaca | Hallan a la pequeña Noelia sin vida tras el sepelio de su madre



El dolor y la indignación se apoderaron de #Juchitán, Oaxaca, luego de que el cuerpo sin vida de la pequeña Noelia Daylen Santiago García fuera encontrado un día después de que su madre,… pic.twitter.com/iwNHZK7c7z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025

A esto se suma la captura de L.S.V., elemento de la PABIC, quien en los próximos días se espera sea vinculado a proceso para continuar con las investigaciones.

Por otra parte, la Fiscalía informó que existen diversas líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un ajuste de cuentas del narcomenudeo o una venganza de grupos criminales contra Carlos “N”, aunque hasta el momento estas hipótesis no han sido confirmadas.

