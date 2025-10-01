Alito Moreno demandará a Layda Sansores por expropiación de terreno de su madre en Campeche

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, anunció que iniciará acciones legales para combatir la expropiación de un terreno perteneciente a su madre. La medida, aplicada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se justificó con el argumento de que el predio será utilizado para la construcción de una universidad pública.

La decisión de Sansores ha escalado el conflicto político entre ambos, llevando el enfrentamiento de la arena mediática a un terreno legal. “Alito” Moreno ha calificado la expropiación como un acto de persecución política, enmarcado en la larga y tensa relación que mantiene con la gobernadora morenista.

¿Por qué buscan expropiar el terreno de la madre de Alito Moreno?

Según la información disponible, la expropiación se aplicó sobre un terreno de la madre de Alito Moreno, ubicado en el estado de Campeche, donde Sansores gobierna desde 2021. La justificación de la mandataria para esta acción fue de “utilidad pública”, argumentando que el predio es necesario para un proyecto educativo que beneficiará a la población local.

Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.



En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.



Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

Moreno, sin embargo, ha prometido que no dejará pasar la situación y que su equipo legal ya está preparando los recursos necesarios para impugnar la decisión en los tribunales. Esta batalla legal se suma a una serie de confrontaciones públicas entre el líder priista y la gobernadora, que han marcado la política de Campeche y del país en los últimos años.

La construcción de una universidad pública como motivo de expropiación es un tema sensible que podría generar debate sobre el balance entre el interés social y la protección de la propiedad privada. Con la postura firme de ambas partes, este caso se perfila como un nuevo capítulo en el conflicto entre PRI y Morena, con el predio y su futuro como centro de la disputa.

Supuestas propiedades estarían ligadas al crimen organizado

Al ser cuestionada, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que son propiedades que fueron supuestamente adquiridas por lavado de dinero de corrupción.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que el aseguramiento de propiedades en #Campeche de familiares del presidente del #PRI, @alitomorenoc ordenados por la gobernadora, @LaydaSansores, se debe a la probable colusión de sus dueños con ilícitos relacionados con el… pic.twitter.com/VzAvJvVucr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 1, 2025

“Lo que entiendo, es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la Corrupción, y que por eso viene este esquema, fíjense, ahora estamos planteando que se está trabajando en la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada en donde está aprobado, ya está la sanción a la persona y hacer la extinción de dominio es muy largo”, dijo.

