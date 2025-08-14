Horror en Oaxaca: Menor de edad sufre abuso sexual por 2 sujetos en el Istmo de Tehuantepec

Dos hombres fueron detenidos en Ciudad Ixtepec tras ser señalados como responsables de la violación de una menor de edad en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Por seguridad, no se brindaron detalles de la niña, aunque se sabe qué los hechos se cometieron durante 2025. Lo que derivó en la detención de estos sujetos de nombres N.N.Z., y S.Z.M., bajo el delito de violación tumultuaria.

¿Qué es la violación tumultuaria?

Se le llama así cuando dos o más personas participan en un ataque contra una víctima, como lo que le ocurrió a la niña en la región del Istmo.

Un hecho que recuerda casos similares, como el de Susan Saravia, quien también sufrió una agresión sexual en el estado de Campeche, y que por presión mediática 2 de los presuntos responsables finalmente se entregaron a las autoridades.

Tan solo en Oaxaca, la ley establece penas de 20 a 32 años de prisión y multas para quienes cometen este delito contra menores de 18 años.

En cuanto a las sanciones económicas, si los responsables son hallados culpables, podrían pagar de mil 200 a mil 700 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), según lo previsto en el Código Penal estatal.

Meses sin justicia: el caso de Susan Saravia

La joven estudiante de Campeche fue víctima de violación tumultuaria la noche del 30 de marzo en San Francisco, luego de salir de un antro con un par de amigos. Posteriormente, se dirigieron a su departamento, sin imaginar que los 3 jóvenes se aprovecharían de la situación.

Según su testimonio, los 3 fueron identificados como Ángel “N”, Jorge “N” y Yeshua “N”, quienes la agredieron de manera grupal, a pesar de que uno de ellos era su amigo.

Tras los hechos, y pese a las pruebas presentadas, solo Ángel fue detenido el 10 de julio. Los otros dos implicados se entregaron a las autoridades durante el mes de agosto, alegando su inocencia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Campeche no ha dado más detalles sobre el caso, aunque aseguró que se buscará justicia para Susan Saravia.