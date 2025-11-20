Zhi Dong Zhang enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero en EU; ¿recibirá cadena perpetua?

A casi un mes de haber sido entregado a Estados Unidos (EU), Zhi Dong Zhang enfrenta cargos en una corte de Brooklyn, Nueva York, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

“Brother Wang”, una de sus tantas identidades, está acusado de liderar una red que movía cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia territorio estadounidense, además de lavar millones de dólares mediante empresas fachada.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

De acuerdo con las investigaciones, Zhang operaba desde México al menos desde 2016. Bajo múltiples nombres como: “GG”, “Kun Li Hernández”, “Pancho” o “Chino", habría coordinado envíos de miles de kilos de droga hacia varios estados de la Unión Americana.

La red que presuntamente dirigía no solo traficaba drogas; también movía dinero a través de compañías creadas con documentos falsos.

Según los expedientes, el presunto criminal utilizó más de 100 empresas y reclutó a personas conocidas como “banqueros”, encargadas de abrir cuentas y depositar ganancias del narco que luego eran enviadas al extranjero.

¿Cómo fue capturado Zhi Dong Zang?

Antes de su extradición, el hombre de origen chino había sido detenido en 2024 en una casa al poniente de la Ciudad de México (CDMX). Seis meses después logró escapar del país rumbo a Cuba y, aunque durante un tiempo no se supo nada de él, finalmente fue recapturado en octubre de 2025.

Tras solicitar su extradición, el hombre fue presentado ante jueces federales en Brooklyn y Texas, donde se le leyeron los cargos por conspiración internacional, importación de drogas y lavado de dinero.

Las investigaciones lo colocan como un Consolidated Priority Organization Target (CPOT); es decir, una categoría reservada para los objetivos prioritarios de más alto nivel para el Departamento de Justicia.

¿"Brother Wang" recibirá cadena perpetua?

Este miércoles 19 de noviembre, Zhi Dong Zhang se declaró no culpable durante su comparecencia ante la corte federal de Brooklyn, aunque autoridades confirmaron que también enfrenta cargos en Georgia.

Dentro de los documentos presentados, se describe una red de tráfico de cocaína y fentanilo con operaciones en las zonas metropolitanas de Atlanta y Los Ángeles.

Mientras tanto, Zhang permanecerá detenido hasta su próxima audiencia programada en enero de 2026, aunque en caso de ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.