La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo en México para este 13 de noviembre 2025 que dejará sin luz a los pobladores de Yucatán por alrededor de 11 horas, pero ¿por qué se quedarán sin electricidad?

El apagón masivo se debe a los trabajos de modernización en la Glorieta "City Center", derivados de las labores de libranza que realiza la CFE.

¿A qué hora empieza y termina el apagón masivo en México?

A través de redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad anunció que el apagón comenzó a las 7 de la mañana de este 13 de noviembre 2025, y terminará alrededor de las 6 de la tarde de este mismo jueves.

Por 11 horas, se suspenderán temporalmente el suministro de eléctrico, por lo que se recomienda tomar a los usuarios las precauciones necesaria.

Zonas afectadas por el apagón masivo en Yucatán

Las zonas más afectadas por el corte de luz en Yucatán son las áreas aledañas al distribuidor vial de City Center. Te compartimos las colonias sin electricidad:



San Ramón Norte

Benito Juárez Norte

Santa Gertrudis Copó

Residencial Cocoyoles

Punta Lago

City Center

La Isla

Temozón Norte

Santa Rita Cholul

Recomendaciones por el apagón masivo de 11 horas en Yucatán

¡Atención, ciudadanos! Debido al apagón masivo en algunas zonas de Yucatán, se compartieron algunas recomendaciones de los ciudadanos para poder tomar en cuenta, pero ¿cuáles son?



Desconecta los aparatos electrónicos; evitará descargas o sobre cargas cuando regrese la electricidad a tu hogar.

Mantén bien cerradas las puertas del refrigerador y congelados; los alimentos se mantendrán en buen estado por mucho tiempo.

Si alguien depende de equipo médico, es importante notificarlo con anticipación.

Mantén cargado tu celular, computadora o cualquier dispositivo electrónico.

Mantén cargadas las pilas de emergencia, trata de usarlas lo menos posible.

Además, los expertos recomiendan tener a la mano algunas linternas, velas, pilar y radio portátil, así como pilas de emergencia extras.

El apagón masivo afectará principalmente a la zona comercial de Yucatán, por lo que los negocios de la zona podrían verse afectados por la falta de electricidad.