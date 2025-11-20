Precio de la gasolina hoy jueves 20 de noviembre: ¿Mejor momento para llenar el tanque?

Jueves, la antesala del fin de semana. Muchos conductores aprovechan este día para llenar el tanque y evitar las prisas del viernes. Este 20 de noviembre, el precio de la gasolina se mantiene estable, pero conocer dónde cargar puede significar un ahorro importante para tus próximas actividades.

Cuida tu economía y recuerda revisar siempre tu método de pago y mantener registro de tu consumo habitual, para revisar que cargas en una gasolinera fiable. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, con base en la información oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 20 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.26 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.59 pesos

por litro: $12.59 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en CDMX hoy 20 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

precio por litro: $23.47 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.07 pesos

precio por litro: $26.07 pesos Diésel precio por litro: $26.09 pesos

El precio promedio de la gasolina en México es de 23.37 pesos la Regular, y 25.85 pesos la Premium|PEXELS.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Edomex hoy 20 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.71 pesos

precio por litro: $23.71 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.50 pesos

precio por litro: $25.50 pesos Diésel precio por litro: $25.91 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 20 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

precio por litro: $23.87 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.47 pesos

precio por litro: $26.47 pesos Diésel precio por litro: $26.29 pesos

Precio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 20 de noviembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.33 pesos

precio por litro: $23.33 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.14 pesos

precio por litro: $27.14 pesos Diésel precio por litro: $25.99 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Comparar precios es la clave. Este jueves, una de las gasolinas regulares más económicas se encuentra en la frontera, en Reynosa, Tamaulipas, con un costo de $21.55 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se reporta en Mazatlán, Sinaloa, donde el litro alcanza los $28.30 pesos.